Trenčania sa môžu zbaviť starého domáceho elektroodpadu – bezplatne a po celý rok priamo z adresy bydliska

Nakopili sa vám v novom roku staré elektrospotrebiče? Urobte si v domácnosti priestor na niečo užitočnejšie.

24. feb 2020 o 0:00

Nepotrebnú práčku, chladničku či mikrovlnku vám bezplatne odvezú z adresy vášho bydliska. Stačí si službu pohodlne objednať cez www.zberelektroodpadu.sk.

V Trenčíne sa zber veľkých a ťažkých elektrospotrebičov najmä zo skupiny tzv. bielej techniky robí pravidelne raz mesačne vždy v sobotu. Ľudia majú zvyčajne problém naložiť veľké spotrebiče do auta a zaviezť ich na zberný dvor, pretože sú ťažké alebo sa do bežného osobného auta ani nezmestia. T renčania sa tak môžu pohodlne, ekologicky a zadarmo zbaviť napríklad chladničiek, mrazničiek, umývačiek riadu, práčok, sušičiek, sporákov, rúr ale aj varných dosiek, mobilných klimatizácií, radiátorov, ohrievačov, mikrovlniek či vysávačov. Ak nahlásia do zberu aspoň 1 väčší spotrebič, spolu s ním mu odvezú aj iné menšie spotrebiče.

Ako si novú službu zberu elektroodpadu objednať?

Trenčania si môžu zber objednávať jednoducho, online, cez internetovú stránku www.zberelektroodpadu.sk .

V sekcii stránky „Objednať“ si zvolia vyhovujúci termín zberu v Trenčíne a v online objednávke poskytnú svoje kontaktné údaje a druh a množstvo spotrebičov, ktoré potrebujú odviezť.



Túto službu bezplatného zberu elektroodpadu a jeho odvozu na ekologickú recykláciu zabezpečuje ENVIDOM - Združenie výrobcov elektrospotrebičov ako zmluvný partner Mesta Trenčín.„V Trenčíne poskytujeme službu bezplatného zberu elektroodpadu raz za mesiac. V prípade zvýšeného záujmu o zber je možné, že ju začneme poskytovať aj častejšie,“ povedala Jana Nahálková, PR manažérka ENVIDOMU

.

Nahláste sa čo najskôr

Ak máte záujem o zber elektroodpadu, nahláste sa čo najskôr. Termíny zberov sa dopĺňajú priebežne. Objednávanie na jednotlivé termíny zberu sa uzatvára 2 dni pred konaním zberu, aby sa mohla naplánovať preprava.

V deň zberu vyložte vaše staré spotrebiče do vchodu bytovky alebo za bránu domu. „Je dôležité, aby ste ich nevykladali na ulicu. Mohli by sa k nim tak dostať nelegálni zberači, ktorí spotrebiče nezrecyklujú. Namiesto toho ich rozoberú na hodnotné súčiastky a zvyšok spotrebiča porozhadzujú po okolí a vytvoria čierne skládky,“ vysvetľuje Jana Nahálková z ENVIDOMU.

Postačí, aby ktorýkoľvek obyvateľ z bytovky spotrebiče odovzdal pracovníkom ENVIDOMU pri ich príchode. ENVIDOM sa následne postará o ich prepravu na ekologickú recykláciu.

Zber televízorov a monitorov sa týmto spôsobom zberu nezabezpečuje. Pre ich ekologickú likvidáciu odporúčame zaniesť ich na zberný dvor. Ten môžete počas celého roka využiť pre všetok elektroodpad aj v prípade, že nechcete čakať na termín mobilného zberu elektroodpadu a viete si elektroodpad na zberný dvor dopraviť svojpomocne. Výhodným spôsobom, ako sa ekologicky zbaviť nepotrebného spotrebiča je využiť službu spätného zberu cez predajne elektrospotrebičov pri kúpe nového. Viac informácií o tom, ako a prečo recyklovať elektroodpad, nájdete aj na www.envidom.sk