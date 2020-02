Dukla ukázala nezlomnú vôľu, ale na výhru to nestačilo

Trenčania podľahli Popradu po predĺžení.

21. feb 2020 o 20:31 TASR

Trenčín – Poprad 3:4 pp (0:1, 1:2, 2:0 – 0:1)

Domáci začali v stretnutí aktívnejšie. V 5. minúte počas presilovky Trenčania pritlačili súpera do predbránkového priestoru. McCormackovu a Aldersonovu strelu zachytil Kristín. Pri teči Mikysku už bol prekonaný, no pomohla mu konštrukcia bránky. Hostia boli spočiatku zaskočení, no v 9. minúte podnikli nebezpečnú kontru. Na jej konci bol Zagrapan, ktorý preveril Tomeka. O minútu neskôr Popradčania vyšachovali domácu obranu. Po spolupráci bratov Paločkovcov zostal pred bránkoviskom nepokrytý Matej, položil si gólmana a povedľa jeho tela poslal podtatrancov do vedenia. V 12. minúte mohlo byť s vojakmi ešte horšie. Po odrazenom puku od zadného mantinelu netrafil odkrytú bránku Mercier. Popradčania v úvodnej tretine pôsobili kompaktnejším dojmom a viedli zaslúžene.

Napísali sme

Napísali sme Keď manželka zaspí, prepnem televízor na futbal, smeje sa Peter Čögley Čítajte

Úvodné minúty prostrednej tretiny priniesli rozháraný hokej na oboch stranách. Domáci sa snažili tlačiť pred Kristína, ale pozorná obranná hra podtatrancov slávila úspech. Trenčanov mohla naštartovať presilová hra, no počas dvoch minút sa poriadne v útočnom. V polovici stretnutia Takáč najskôr nevyužil príležitosť, no dokorčuľoval vlastný puk. Následne pred bránkoviskom našiel Zagrapana, ktorý napriek prevahe brániacich hráčov dokázal puk prepasírovať za Tomekov chrbát. O dve minúty neskôr mal zníženie na hokejke Brodeur, no strelou z voleja Kristína neprekvapil. Domáce čakanie na gól sa skončilo v 37. minúte. Sádecký z rohu klziska nahral na ľavý kruh Heclovi a ten strelou švihom znížil. O dve minúty už Popradčania viedli o dva góly opäť. Kozákova krížna strela sa zatrepotala v sieti.

Napísali sme

Napísali sme Najväčší problém v Amerike? Strava, smeje sa Róbert Džugan Čítajte

Na začiatku poslednej tretiny hrala Dukla presilovú hru, no nedokázala sa usadiť v útočnom pásme. Naopak, v závere oslabenia šiel sám na brankára Zagrapan, no nedokázal puk prepasírovať pomedzi jeho betóny. Domáci sa vrátili späť do hry v 48. minúte. Mikyska obkorčuľoval bránku, prihral Bokrošovi, ktorý strelou z prvej prestrelil gólmana Kristína. Hra nabrala v záverečných minútach na obrátkach. Trenčania sa o šancu na vyrovnanie obrali zbytočným faulom McCormacka päť minút pred koncom stretnutia. V samom závere sa Trenčanom napokon podarilo vyrovnať. Zodpovednosť na seba zobrala dvojica najproduktívnejších hráčov Dukly. Z ťažkého uhla vystrelil Mikyska a puk sa od Aldersona odrazil do siete.

V predĺžení o osude zápasu rozhodol Svitana.

Góly: 37. Hecl (Sádecký), 48. Bokroš (Mikyska, Hecl), 60. Alderson (Mikyska, McCormack), 64. Svitana (Dalhuisen) - 10. Matej Paločko (Matúš Paločko, Kundrík), 31. Zagrapan (Takáč, Ulrych), 39. Kozák (Zagrapan, Takáč)

Vylúčení na 2 min: 3:5, presilovky a oslabenia: 0:0, 3120 divákov

Rozhodovali: D.Konc st., Štefík – D.Konc ml., Gegáň

TRENČÍN: Tomek – Stacha, McCormack, Brodeur, Rajnoha, Sládok, Bokroš – Špirko, Mikyska, Alderson – Hecl, Paukovček, Sádecký – Sojčík, Švec, Valach – Hlinka, Ferényi, Blaško

POPRAD: Kristín – Dalhuisen, Larkin, Kozák, D.Brejčák, Martin Chovan, Ulrych – Lapšanský, Bjalončík, Handlovský – Mercier, Rób.Huna, Rich.Huna – Takáč, Zagrapan, Svitana – Kundrík, Matej Paločko, Matúš Paločko