Keď manželka zaspí, prepnem televízor na futbal, smeje sa Peter Čögley

Za tri a pol roka absolvoval už tretiu operáciu. Z futbalového života ho vyradilo zranenie kolena. Peter Čögley z ViOnu Zlaté Moravce sa namiesto lopte viac venuje rodine.

21. feb 2020 o 8:15 Martin Jurčo

Začala sa jarná časť Fortuna ligy. V zostave ViOnu ste však nefigurovali. Kam ste sa vytratili?

Podstúpil som už celkovo štvrtú operáciu pravého kolena. Lekári mi zistili dieru v chrupavke. Zákrok nebol jednoduchý. Snažili sa môj stav zastabilizovať, keďže chrupavka sa nedokáže sama obnoviť.

Uvidíme, ako sa bude zranenie hojiť a či budem pociťovať ťažkosti s kolenom aj naďalej. Verím, že všetko pôjde dobre. Ak by som mal problémy s bolesťami, ohybnosťou, prípadne s krvácaním do kolena, vážne by to ohrozilo moju futbalovú kariéru.

V čom je problém?

Koleno je extrémne namáhané. Tým, že chodím do súbojov, sa v dôsledku rotačných pohybov chrupavka príliš opotrebovala.

Som na tieto problémy náchylnejší.

Videli sme fotku, kde sa o vás starajú maséri z Trenčína. Prečo práve oni?

Mám šťastie, že moje vzťahy v AS Trenčín sú stále dobré. Vedenie klubu mi umožnilo, aby mi Jožko Liška a Peťo Gašperák pomáhali. Koleno mám stále natečené krvou a pomáhajú mi dať sa do poriadku.

Zároveň navštevujem kondičných trénerov v Bratislave. Pomaličky zaťažujem stehenný sval, ktorý mi behom týždňa výrazne ochabol. Mám ho ako desaťročný chlapec. Zostala len kosť a koža.

Zostáva mi iba dúfať, že ma nič nebude bolieť a čo najskôr budem môcť nabrať pôvodné rozmery.

Kedy je reálny váš návrat?