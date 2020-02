Knihy zachraňujú na zberných dvoroch, bicykle zasa v obchodnom centre

Priemerný Slovák vyprodukoval podľa posledných štatistík v roku 2018 až 427 kilogramov odpadu. Toto číslo je pritom vyššie ako pred desiatimi rokmi, a to presne o 100 kilogramov.

19. feb 2020 o 7:05

Časť odpadu sa snažíme recyklovať, ďalší putuje do kompostu alebo sa energeticky zhodnocuje. Stále je však dosť toho, ktorý napokon skončí na skládke. Neraz pritom ide aj o veci, ktoré by ešte vedeli dobre poslúžiť druhým.

Hoci sa nad vhodným darom na svadbu či na narodeniny dlho trápime, nie vždy trafíme do čierneho. Danú vec už dotyčný dostal, prípadne ju nepotrebuje alebo sa mu jednoducho nepáči. Nevhodný darček má tak neraz spečatený osud a po rozbalení putuje takmer okamžite do koša. Nejde pritom len o drobnosti, ale neraz aj o detské hračky, knihy, oblečenie či športové pomôcky. Súčasná doba je rýchla a praje konzumnému spôsobu života, ktorý sme si ešte pred pár rokmi nevedeli predstaviť. Stále však existuje dostatok možností, ako sa mu vyhnúť, a dať veciam, ktoré nám doma zavadzajú, novú šancu.

Na viacerých zberných dvoroch na Slovensku dnes napríklad nájdete provizórne knižnice. Ide o miesta, kde sa zhromažďujú knihy, ktoré ich pôvodní majitelia už nechcú. Sú medzi nimi detektívky, ľúbostné romány, odborné diela, ale aj svetoznáme literárne klasiky. Tí, ktorým už len prekážajú na polici, ich prinesú na zberný dvor, odkiaľ si ich môžu následne bezplatne zobrať noví nadšení čitatelia.

Na podobnom princípe fungujú aj knižné búdky, ktoré sa nachádzajú už vo viacerých mestách, okrem iných aj v Trenčíne. Na jeho najväčšom sídlisku Juh zároveň objavíte aj jednu špeciálnu knižnica. Knihy by ste v nej síce nenašli, množstvo užitočných vecí však určite áno. Požičať si ich môžete na týždeň za symbolické jedno euro, pričom výber je tu naozaj bohatý –od elektroniky cez náradie až po spoločenské hry. Aj takouto formou sa pokúšajú dobrovoľníci ukázať ľuďom, ako sa dá fungovať a žiť šetrnejšie. Všetko, čo táto knižnica ponúka, sem totiž priniesli ľudia, pre ktorých bola daná vec už zbytočná.

Medzi nechcené kúsky, ktorých sa verejnosť zbavuje, patria aj staré či nepoužívané bicykle. Ani tie však nemusia skončiť na smetisku. Možnosť vrátiť sa späť do ulíc teraz dostávajú vďaka obchodnému centru MAX Trenčín a jeho charitatívnemu projektu Bicykel do každej rodiny. Do 23. februára môžete darovať svoj bicykel, trojkolku či odrážadlo na prízemí obchodného centra. Tu si ich od vás prevezmú dobrovoľníci - počas pracovných dní od 15:00 do 20:00, cez víkendy od 10:00 do 20:00. Vyzbierané kúsky sa nielen dočkajú opravy, ale poputujú aj tam, kde chýbajú – organizátori ich totiž následne odovzdajú sociálne slabším rodinám.

Precestovať svet na bicykli? Žiadna novinka

Bicykel sa stáva čoraz populárnejším dopravným prostriedkom. V súčasnosti ho mnohí ľudia využívajú na cestovanie po Slovensku, aj za jeho hranicami. Vďaka dvom kolesám navštevujú nové kúty sveta – ako dynamické, rušné mestá, tak aj krásy nedotknutej prírody. Niektorí sa však neuspokoja len s jednou krajinou, ale rovno sa vyberú na cestu okolo sveta. Od tej úplne prvej uplynulo už neuveriteľných 85 rokov.

Fred A. Birchmore je pre bežných ľudí pravdepodobne úplne neznámym menom, v cyklistickom svete však ide o pojem. Tento Američan mal totiž iba 25 rokov, keď sa vybral na dovtedy prvú cestu okolo sveta. Odštartoval v roku 1935 na svojom bicykli, ktorý nazval Bucephalus – podľa legendárneho koňa Alexandra Veľkého. Spoločne navštívili 43 krajín, okrem iných aj Afganistan, Palestínu či Indiu. Celkovo zničil Birchmore sedem sád bicyklových pneumatík, prešiel viac ako 64-tisíc kilometrov, pričom viac ako polovicu z tejto trasy šliapal do pedálov, zvyšok cestoval na lodi.

Jeho dobrodružstvo sa zapísalo do dejín a postupne ho nasledovali ďalší milovníci cestovania na bicykli. Aj dnes sa nájdu mnohí, ktorí takouto formou spoznávajú jednotlivé krajiny, nových ľudí, ale taktiež svoje limity. Patrí medzi nich aj Karol Voltemár zo Slovenska, ktorý sa vybral na svoju cestu v roku 2013. Trvala 1 231 dní, najazdil počas nej 67-tisíc kilometrov a navštívil 57 krajín sveta.

Príbehy týchto úspešných cestovateľov sú pre viacerých ľudí obrovskou inšpiráciou. Záujem o cestovanie rastie a bicykel je jednoduchou a lacnou formou, ako sa prepravovať z miesta na miesto. Stále sú však rodiny, v ktorých takýto dopravný prostriedok nenájdete, pretože si ho nemôžu finančne dovoliť. Práve im sa rozhodlo vyjsť v ústrety obchodné centrum MAX Trenčín.

Projekt Bicykel do každej rodiny je charitatívnou zbierkou bicyklov, odrážadiel a trojkoliek, ktoré môže verejnosť darovať do 23. februára. Stačí ich priniesť na prízemie obchodného domu, kde si ich od vás dobrovoľníci prevezmú. O ich opravu a servis sa už postará spoločnosť Liberty Trade. Po skončení zbierky zástupcovia obchodného centra MAX vytipujú spoločne s Mestom Trenčín konkrétne sociálne slabšie rodiny, ktorým by bicykel pomohol. Vďaka nemu dostanú možnosť, aby spoločne trávili čas, spoznávali nové miesta a vydali sa na tie cesty, po ktorých snívajú.