Dukle odišla koncovka, Slovan ju vycvičil z efektivity

Trenčania nestačili na Slovan ani štvrtý raz v sezóne.

18. feb 2020 o 20:38 TASR

Trenčín – Slovan 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Už úvodná minúta priniesla poriadne vzruchu. Najskôr chybu v domácich radoch nedokázali belasí využiť, keďže Zigova prihrávka nenašla adresáta. Na opačnej strane zostal po odrazenom puku od zadného mantinelu nepokrytý Paukovček, no nedokázal trafiť odkrytú bránku. V 8. minúte mal ideálnu možnosť otvoriť skóre Valach, ale z hranice pravého kruhu neprestrelil prvého brániaceho hráča. Na opačnej strane o dve minúty neskôr vyrazený puk gólmanom Tomekom zadovkou neprepasíroval do siete Viedenský. V 11. minúte sa domáci tím dostal do vedenia. Po vyhranom vhadzovaní poslal skrytú strelu Sládok a puk zapadol za Habalov chrbát. O malú chvíľu slovanisti prepadli v útočnej tretine. Do brejku sa dostal Alderson, ale strelou po ľade Habala neprekvapil. Slovan dokázal odpovedať rýchlo. V presilovej hre nedokázali Trenčania odstaviť súpera. Brankár Tomek dve strely chytil, no tretiu letiacu vzduchom trafil Urbánek – 1:1. V druhej časti úvodnej tretiny sa viac bojovalo ako hralo a napriek vylúčeniam diváci veľké šance nevideli.

Hostia mali ideálny vstup do druhej tretiny. Po súboji v rohu klziska prijal prihrávku Basaraba a poslal puk do odkrytej časti bránky. Domáci tím zostal zaskočený a v 26. minúte inkasoval po tretí raz. Kytnárovu strelu brankár vyrazil pred Viedenského, ktorý už nemal problém poslať puk do siete. V 28. minúte vytvorila Dukla poriadny záver pred Habalom, ale Alderson s Mikyskom nedokázali puk prepasírovať za bránkovú čiaru. V tej istej minúte už znel štadiónom gólový klaksón, no po zadovke Špirka sa puk odrazil od žŕdky. Veľký tlak vojaci pretavili do gólu v polovici stretnutia. Po signalizovanom faule si Hecl naviezol puk na os ihriska a strelou k žŕdke znížil na 2:3. V 37. minút mohol belasým prinavrátiť dvojgólové vedenie Basaraba. Puk odrezený od zadného mantinelu však poslal iba do hrude brankára.

Trenčania na začiatku poslednej tretiny dohrávali presilovú hru. Vyrovnanie mal v nej na hokejke Mikyska, ale puk sa po jeho strele iba odrazil od ľavej žŕdky. Bratislavčania dobre vyčkávali na súpera v strednom pásme a nepúšťali domáci tím do šancí. V 49. minúte predviedol individuálnu akciu Kytnár a strelou do horných poschodí bránky prekvapil Tomeka – 2:4. Prakticky okamžite mohol znížiť Hecl, no v úniku minul. V 54. minúte pri nájazde dvoch na jedného demonštroval domácu streleckú nemohúcnosť Alderson, ktorý po prihrávke Mikysku prestrelil. V závere ešte poslal puk do prázdnej bránky Viedenský, a tak ju Slovan porazil aj po štvrtý raz v sezóne.

Góly: 11. Sládok (Mikyska), 30. Hecl (Sádecký, Stacha) – 12. Urbánek (Kytnár), 21. Basaraba (St. Pierre, Bondra), 26. Viedenský (Kytnár), 49. Kytnár, 60. Viedenský

vylúčení na 2 min: 3:8, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1

Rozhodovali: Stano, V. Snášel ml. – Stanzel, Gegáň, 5130 divákov

TRENČÍN: Tomek – McCormack, Brodeur, Štach, Kajínek, Bokroš, Sládok, Stacha – Alderson, Mikyska, Špirko – Sádecký, Paukovček, Hecl – Hlinka, Švec, Valach – Blaško, Ferényi, Rajnoha – Ďurina

SLOVAN: Habal – Bačík, Sersen, Štajnoch, Demo, Šedivý, Kučný – Pance, Zigo, Abdul – Basaraba, St.Pierre, Bondra – Žitný, Kytnár, Viedenský – Petráš, Urbánek, M.Sloboda.