Z Trenčína vymizla pätina vtáctva, upozorňuje ornitológ

Jedenásť rokov monitoringu vyústilo do 150-stranovej publikácie.

20. feb 2020 o 6:25 Erik Stopka

Po tisíckach hodín strávených v teréne a mesiacoch spracovávania dát uzrela tento rok svetlo sveta kniha Vtáctvo Trenčína od Radovana Jambora. Miestny ornitológ prináša milovníkom prírody, ale aj odbornej verejnosti prvýkrát po päťdesiatich rokoch komplexne spracovanú publikáciu o operencoch žijúcich na území mesta.

Cieľom autora bolo okrem iného poukázať aj na ohrozené druhy a ich biotopy, ktoré by mala mať záujem chrániť celá spoločnosť. S monitoringom Radovanovi Jamborovi pomáhali viacerí mapovatelia. Ako tvrdí, aj v Trenčíne sa nachádza pomerne veľká skupina ľudí, ktorým nie je príroda a jej ochrana ukradnutá.

Za posledných 50 rokov sa krajina zmenila na nepoznanie. Ako sa vplyv človeka odrazil na populácii vtákov?

Toto obdobie je pre nás už veľmi neaktuálnou, vzdialenou minulosťou. V krajine a ekológii sa toho zmenilo veľa. Sú vtáčie druhy, ktoré na Slovensku takmer vyhynuli – napríklad krakľa belasá. Veľmi málo záznamov máme z Považia aj o výskyte dropa veľkého.

Kedysi sa vyskytovali až po Trenčín. Nasleduje dlhé, hluché obdobie, o ktorom nemáme presnejšie informácie. Vieme však, že fauna sa do súčasnosti radikálne zmenila. Druhová rôznorodosť výrazne poklesla. V porovnaní s obdobím pred rokom 2009 ubudlo v Trenčíne 27 percent hniezdiaceho vtáctva, s 21 druhmi sme sa už vôbec nestretli.

Je Trenčín v porovnaní so zvyškom Slovenska na tom horšie?

Pokles do veľkej miery korešponduje s celoslovenským, ale aj celoeurópskym trendom. Je to dôsledok zmien v poľnohospodárskej i mestskej krajine. Za bývalého režimu sa veľmi chemizovalo, používali sa aj mnohé zakázané látky.