Trenčín vedenie neudržal. Po prvý raz prehral s Michalovcami

Domáci tím Trenčanov vysoko prestrieľal.

16. feb 2020 o 17:58 TASR

HK Dukla Ingema Michalovce - HK Dukla Trenčín 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Góly: 35. Ventelä (Safaralejev, Török), 42. Bdžoch (Giľák), 49. Giľák (Török) - 5. Mikyska (Špirko). Rozhodovali: Adamec, Valch - Durmis, Jobbágy, vylúčení: 3:5 na 2 min, navyše Vorobiov 5+DKZ za vrazenie na mantinel, Kolba 10 min za nešportové správanie - Alderson 10 min za nešportové správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3670 divákov.

Michalovce: Trenčan – Ventelä, Pukka, Kolba, Vorobjev, Mesikämmen, Ťavoda, Bdžoch, Zekucia - Spilar, Lalancette, Phillips – Mašlonka, Galamboš, Giľák - Török, Linet, Safaralejev - Hvila, Šimun, Borov

Trenčín: M. Tomek – Brodeur, McCormack, Kajínek, Štach, Sládok, T. Bokroš, Stacha – Špirko, Mikyska, Alderson – M. Hecl, Paukovček, Sádecký – Sojčík, J. Švec, Michal Hlinka – Blaško, Ferényi, Rajnoha

Domáci nezačali dobre, už po troch minútach Vorobiov nešetrene vrazil Sojčíka na mantinel a dostal päťminútový trest plus do konca zápasu. Hostia jeho faul potrestali, keď v 5. minúte Mikyska otvoril skóre. Dukla mohla ešte v prvej tretine zvýšiť náskok, ale spolupráca Aldersona so Špirkom v oslabení nepriniesla úžitok.

Hostia boli blízko k vyrovnaniu v 31. minúte, ale Török trafil iba do žŕdky a vzápätí nepochodil pred Tomekom ani Hvila. Michalovčanov to nemuselo mrzieť, už o tri minúty neskôr potešil domácich fanúšikov Ventelä - 1:1.

Záverečná časť hry vyšla lepšie Zemplínčanom. Po 64 sekundách vystrelil od modrej Bdžoch, zaskočil Tomeka a poslal do vedenia Michalovce. Tie pridali aj poistku, v 49. minúte stanovil konečný výsledok Giľak.