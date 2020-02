Dukla dotiahla stratu, ale padla v samostatných nájazdoch

Trenčania nedokázali zvíťaziť na ľade lídra.

14. feb 2020 o 21:27 TASR

HC '05 iClinic Banská Bystrica – HK Dukla Trenčín 5:4 pp a sn (3:1, 0:1, 1:2 – 0:0, 1:0)

Góly: 3. Kriška (Bartánus, Mlynarovič), 4. Šoltés (Ihnačák, Ďatelinka), 6. Žiak (Fafrák), 49. Ďatelinka (Ihnačák), rozhodujúci nájazd Ihnačák – 5. Ferényi (McCormack), 37. Marek Hecl (L. Paukovček), 55. L. Paukovček (Sojčík, Štach), 60. J. Švec (Sádecký). Rozhodovali: Baluška, Štefik – D. Konc ml., J. Konc ml., vylúčení: 5:11, navyše: Hlinka (Trenčín) 10 minút za zhodenie rukavíc, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 2465 divákov

Banská Bystrica: Beskorowany – V. Mihálik, Southorn, Cardwell, Ďatelinka, J. Brejčák, Nemčík, Žiak – Hohmann, Hickmott, Jääskeläinen – Lamper, Ihnačák, Šoltés – Bartánus, Mlynarovič, Kriška – Fafrák, Gabor, Kabáč

Trenčín: M. Tomek – McCormack, Brodeur, Štach, Kajínek, T. Bokroš, Sládok, Stacha, Rajnoha – Alderson, Mikyska, Špirko – Sádecký, Paukovček, Marek Hecl – Michal Hlinka, J. Švec, Sojčík – Ďurina, Ferényi, Blaško

V Banskej Bystrici videli diváci štyri góly za tri minúty hneď v úvode stretnutia. Skóre otvoril v tretej minúte Kriška, z medzikružia prestrelil Tomeka a bolo 1:0. V štvrtej minúte pridal druhý gól Šoltés, keď sa k nemu dostal odrazený puk od korčule trenčianskeho hokejistu a presadil sa spred bránkoviska. Hostia rýchlo odpovedali, v krátkej presilovke dostal výbornú prihrávku od McCormacka na útočnú modrú Ferényi, nakorčuľoval si pred Beskorowanyho a po ľade ho aj prekonal – 2:1. Ani tento stav dlho netrval, pretože o 24 sekúnd na to sa presadil z medzikružia v tlačenici obranca Žiak a domáci znovu viedli o dva góly. V ostatnom priebehu prvej tretiny Bystričania nevyužili takmer minútovú presilovku piatich proti trom, mali aj ďalšie vyložené šance, v nich stroskotali na brankárovi Tomekovi postupne Šoltés, Hickmott a najmä Jääskeläinen.

Na začiatku druhej tretiny nevyužila trenčianska Dukla presilovku. Po jej skončení sa ocitol zoči – voči Tomekovi domáci Hohmann, ale ani on nedokázal zmeniť skóre. Dve presilovky v rade potom hrali domáci hokejisti a vytvorili si šance. Dve nevyužil Hickmott a jednu Jääskeläinen. Bystričanom sa však zranil Kabáč, no aj bez neho mohli navýšiť skóre, opäť hrali v početnej výhode o dvoch hráčov, ale táto činnosť im v piatok večer absolútne nešla. Trenčianska Dukla sa v oslabeniach dobre bránila a v pätici vystrkovala postupne 'rožky'. V 35. minúte Sládok neuspel zoči – voči Beskorowanymu. Podarilo sa to až Marekovi Heclovi, ktorý sa pekne predral popri mantineli a z kruhu spoza protihráča zakončil účinne – 3:2. Záver stredného dejstva patril majstrovi a niesol sa opätovne v znamení nevyužitej presilovky, z medzikružia sa tentoraz nepresadil Bartánus.

Na začiatku tretej tretiny mohol vyrovnať v presilovke Alderson, z kruhu neuspel. Na opačnej strane mal príležitosť zblízka Jääskeläinen, ale Tomeka už asi po piatykrát nepokoril. V 45. minúte išiel sám na Beskorowanyho Alderson a opäť na ňom stroskotal. Bystričania potom nevyužili ôsmu presilovku v rade, ale mrzieť ich až tak veľmi nemuselo, pretože v 49. minúte po vyhratom buly Ihnačáka zakončil pohotovo spoza kruhu Ďatelinka a svoj 801 ligový zápas oslávil gólom na 4:2. Dukla sa však rozhodne nevzdávala a využila aj druhýkrát v zápase presilovku. Zblízka sa presadil Paukovček a vyrobil tak pod Urpínom drámu. V závere Dukla odvolala brankára, hrala v šestici a podarilo sa jej vyrovnať. Konkrétne deväť sekúnd pred koncom sa ujala strela Šveca z medzikružia a duel dospel do predĺženia. V ňom hrali hostia ďalšiu presilovku a v nej nevyužil tutovku Špirko. Rozhodlo sa teda v samostatných nájazdoch, ktoré zvládli domáci, keď sa dvakrát presadili a hostia ani raz. Víťazný zásah patril Ihnačákovi.