Dubničanovi hrozí päťročné väzenie za dvojnásobný neúspešný pokus o vlámanie

14. feb 2020 o 16:33 TASR

DUBNICA NAD VÁHOM. Policajný vyšetrovateľ z Trenčína obvinil 25-ročného muža z Dubnice nad Váhom z prečinu porušovania domovej slobody v štádiu pokusu. Chcel sa vlámať do pivnice bytového domu.

Ako informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Pavol Kudlička, muž sa najskôr snažil vykopnúť pivničné okno. Keď sa mu to nepodarilo, dostal sa cez nezamknuté dvere do vchodu bytového domu, odkiaľ sa chcel dostať do pivnice.

V pivnici sa mal pokúsiť vypáčiť dvere, ani to sa mu však nepodarilo a následne ho pristihol majiteľ pivnice. Na poškodenom zariadení spôsobil celkovú škodu vo výške asi 200 eur. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.