Komunikáciu s dubnickou radnicou má uľahčiť nové klientske centrum

Obyvateľom Dubnica nad Váhom by ešte v tomto roku malo začať slúžiť nové klientske centrum. Vzniknúť má rekonštrukciou vstupných priestorov v budove mestského úradu.

14. feb 2020 o 16:40 TASR

Podľa primátora Dubnice nad Váhom Petra Wolfa má nové klientske centrum uľahčiť a zefektívniť vybavovanie občianskej agendy. V súčasných priestoroch mestského úradu môže byť pre obyvateľov mesta orientácia v množstve dverí, mien a tabuliek náročnejšia. Platby uľahčí platobný kiosk.

"Klientske centrum bude v prvom rade modernejšie a prehľadnejšie. Obyvateľ mesta vybaví pohodlne všetko na jednom mieste a dokonca v prípade, ak príde vykonať úhradu, bude na to môcť využiť platobný kiosk. Služby mesta by mali byť občanom poskytované omnoho efektívnejšie a rýchlejšie, či už pôjde o návštevu matriky, podateľne, pokladne či stavebného úradu. Aj takýmto spôsobom sa snažíme vyjsť ľuďom v ústrety a uľahčiť ich komunikáciu so samosprávou," vysvetlil primátor.

Klientske centrum vznikne stavebnou úpravou súčasného vestibulu a ďalších priestorov na prízemí radnice. Jeho súčasťou bude aj nová presklená zasadacia miestnosť, aby boli všetky rokovania s občanmi a úradom transparentné a verejne kontrolovateľné.

"Doteraz sa stretnutia so zamestnancami mesta konali za zatvorenými dverami kancelárií. Aj rokovania takpovediac pod drobnohľadom kolegov či verejnosti považujeme za prevenciu protispoločenskej činnosti," dodal Wolf s tým, že súčasťou nových priestorov bude aj zázemie pre zamestnancov.

Mesto momentálne pripravuje vyhlásenie súťaže na zhotovenie projektovej dokumentácie na prestavbu prízemia mestského úradu, nasledovať bude vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa prác. Ambíciou radnice je sprístupniť nové klientske centrum už v tomto roku. Niektoré pracoviská mestské úradu presunú počas rekonštrukcie do neďalekého domu kultúry.