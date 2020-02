Návrat sa už blíži, hovorí generálny manažér AS Róbert Rybníček

Futbalisti AS Trenčín vstúpia do jarnej časti Fortuna ligy 2019/2020 z ôsmeho miesta. Výrazné pohyby v kádri cez zimnú prestávku nezaznamenali.

13. feb 2020 o 19:04 TASR

"Dôležité je, že sme udržali takmer celý tím pokope. Získali sme ako posilu ľavého obrancu a niečo do stredu poľa. Tím je konkurencieschopný a do veľkej miery pripravený na ťažké súboje v jarnej časti," povedal na brífingu pred víkendovým štartom jarných zápolení v slovenskej najvyššej súťaži generálny manažér Trenčína Róbert Rybníček.

Vo vyrovnanom strede tabuľky sa Považania môžu rýchlo posunúť oboma smermi. Napriek tomu konkrétne míľniky aktuálne v klube nemajú. "Najväčším cieľom je pre nás vrátiť sa k identite, ktorú Trenčín predstavoval. Uvidíme aké výsledky to prinesie. Nástrahy sú pre klub veľké, hrať bez divákov je veľmi náročné. Sústredíme sa na veci, ktoré sú pre klub dôležité z dlhodobého hľadiska. Dobudovávame infraštruktúru, návrat do Trenčína sa blíži. Keď sa tak stane, môžeme sa baviť o všetkých tých cieľoch, ktoré zdobili klub v minulom období," prezradil Rybníček.

Napísali sme

Napísali sme Dokážem sa rozprávať aj o súkromných veciach, no mám určité hranice, hovorí tréner Hrnčár Čítajte

Prioritou číslo jeden je pre klub dokončiť rekonštrukciu štadióna Na Sihoti. "Momentálne pracujeme na hlavnej tribúne, zasklievame priestor, aby sme mohli nastúpiť na vnútorné práce. Koncom mesiaca sa začne pracovať na tribúnach za bránami. Robíme všetko pre to, aby sa práce dokončili tento kalendárny rok," prezradil generálny manažér klubu.

výsledky AS Trenčín v príprave:

AS Trenčín - MFK Karviná 0:0

AS Trenčín - MFK Frýdek-Místek 5:0, góly AS: Kadák 4, Roguljič

AS Trenčín - SFC Opava 4:3, góly AS: Čatakovič 2, Van Kessel, Roguljič

AS Trenčín - FC Viktoria Otrokovice 6:1, góly AS: Comvalius 2, Depetris 2, Kadák, Corryn

Górnik Zabrze - AS Trenčín 3:1, gól AS: Depetris

Čukarički Belehrad - AS Trenčín 0:2, góly AS: Depetris, Roguljič

FK Teplice - AS Trenčín 4:1, gól AS: Zubairu

AS Trenčín - FC Zbrojovka Brno 3:2, góly AS: Šulek, Križan, Čatakovič

odchody: Marián Pišoja (hosťovanie, Púchov), Lenny Frank Buyl, Adam Laczkó, Peter Kleščík, Lukáš Skovajsa, Jovan Pavlovič

príchody: Menno Bergsen, Erik Nielson, Ahmad Ghali, Tomislav Kneževič, Paulo Junior, Lukáš Letenay

káder pre jarnú časť Fortuna ligy:

brankári: Denis Chudý, Igor Šemrinec, Menno Bergsen, Michal Kukučka

obrancovia: Erik Nielson, Keston Julien, Steve Kapuadi, Martin Šulek, Adrián Slávik, Ruben Ligeon, Richard Križan, Cole Kpekawa

stredopoliari: Abdul Zubairu, Ryan Koolwijk, Hamza Čatakovič, Milan Corryn, Jakub Kadák, Ante Roguljič, Tomislav Kneževič, Mohammed Lamine, Paulo Junior, Achraf El Mahdioui

útočníci: Gino van Kessel, Osman Bukari, Ivenzo Comvalius, Ahmad Ghali, Lukáš Letenay, David Depetris