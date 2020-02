Mestské bicykle čaká v Trenčíne ďalšia sezóna

Bikesharing – teda zdieľanie bicyklov, už funguje vo viacerých Slovenských mestách. Výnimkou nie je ani Trenčín, kde má tento projekt podobu mestských bicyklov.

14. feb 2020 o 0:00

Požičať ste si ich mohli nezáväzne a zadarmo na dve hodiny. Dobrou správou je, že do ulíc sa vrátia aj počas tohtoročnej sezóny.

Prvý mestský bicykel mal svoju premiéru v roku 2018. Bol k dispozícii každému, kto ho práve potreboval. Išlo zároveň o sociálny experiment, ako si dnešná spoločnosť váži veci, ktoré môže využívať bezplatne. Starší horský bicykel, ktorý bol moderne prerobený, sa rýchlo stal vyhľadávanou atrakciou a v teréne vydržal niekoľko mesiacov.

V nasledujúcom roku sa už počet mestských bicyklov rozrástol na rovných desať. Charakteristická pre ne bola biela farba a logo mesta Trenčín, vybavené boli navyše GPS zariadením. Vidieť ste ich mohli na piatich staniciach, kde ste si ich mohli požičať bez akejkoľvek registrácie a po dvoch hodinách následne aj vrátiť. Bicykle mestu darovala trenčianska spoločnosť Liberty Trade. „Na naše veľké prekvapenie to prvé dva mesiace fungovalo úplne úžasne. Ľudia sa nám ozývali, pomáhali nám s tým, bicykle sa vracali a počas tejto doby sa nestratil ani jeden,“ hovorí zástupca spoločnosti Peter Božik.

Neskôr sa to, bohužiaľ, zmenilo. Niektoré bicykle skončili tam, kde mali, iné boli poškodené. Na konci sezóny tak zostalo z pôvodne desiatich už len šesť. „Nie je to také zlé číslo. Navyše sa nám ozvalo aj pár ľudí, ktorí boli ochotní pomôcť, a to aj finančne. Flotila minimálne desiatich mestských bicyklov tak zostáva aj pre tento rok a dokonca už teraz môžem povedať, že ich bude o niečo viac,“ doplnil Božik s tým, že ich súčasťou bude už aj vylepšené GPS zariadenie.

Trenčianska spoločnosť je najnovšie zapojená aj do charitatívneho projektu z dielne obchodného centra MAX s názvom Bicykel do každej rodiny. Ide o zbierku starých či nepoužívaných bicyklov, kolobežiek alebo trojkoliek. Jednotlivé kúsky prejdú opravou a následne sa darujú do sociálne slabších rodín, ktoré by si ich inak nemohli dovoliť.

Pokiaľ sa chcete aj vy postarať, aby bolo obdarovaných rodín čo najviac, prineste svoje staré bicykle na prízemie trenčianskeho OC MAX do 23. februára – počas pracovných dní ich tu od vás prevezmú dobrovoľníci od 15:00 do 20:00, cez víkendy od 10:00 do 20:00. Zbierka sa organizuje pod záštitou mesta Trenčín.