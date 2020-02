Trenčín si s prehľadom poradil s Detvou, hetrik Sádeckého

Zverenci trénera Jána Pardavého rozhodli o svojom triumfe v druhej tretine.

12. feb 2020 o 20:19 TASR

Trenčín – Detva 7:3 (2:1, 3:1, 2:1)

Dukla začala zápas ideálne. Už v 4. minúte sa do listiny strelcov zapísala nová posila Trenčanov Špirko. Ten ťažil z ideálnej prihrávky od Aldeersona, puk si potiahol medzi kruhu a umiestnenou strelou nedal Petríkovi šancu. O tri minúty neskôr mohol navýšiť vedenie domáceho tímu Alderson, no gólman hostí zastavil puk chráničom. Špirko bol pri chuti aj naďalej. V 10. minúte nebezpečne vypálil, no tento raz Zalivina neprekonal. O štyri minúty neskôr spálil exzvolenský útočník ďalšie dve šance. Aktivita vojakov bola odmenená druhým gólom v 15. minúte. Po Heclovom zakončení sa puk odrazil pred Štacha, ktorý sa nemýlil. Hostia v 18. minúte znížili. Po vhadzovaní urobil hrubú chybu Štach a Viktor Fekiač poslal puk do prázdnej bránky.

V úvode druhej tretiny nevyužili domáci zaváhanie Turana a pykali. V 25. minúte vystrelil z kruhu Mons. Brankár Tomek vyrazil puk pred Krála, ktorý ho dokázal prestreliť. Radosť hostí z vyrovnaného stavu trvala iba pol minúty. Sojčík dokorčuľoval vlastné nahodenie na bránku, aby puk napokon pretlačil do hosťujúcej siete. V 27. minúte už viedla Dukla opäť dvojgólovým náskokom. Ideálnu prihrávku Brodeura premenil na štvrtý gól Sádecký. V 34. minúte po strele Štacha zazvonila za Zalivinom žŕdka. V závere druhej tretiny rozbehnutí Trenčania pridali aj piaty gól. Strelu Šveca šikovne tečoval Sádecký a puk zapadol za Zalivinov chrbát.

V poslednej tretine diváci čakali na gól až do 52. minúty, kedy sa presadil Alderson. Tomu ideálne prihral Špirko a domáci kanonier sa už nemýlil. V 56. minúte sa presadili Podpoľanci. Lalík v ťažkej pozícii prihral Viktorovi Fekiačovi, ktorý prestrelil Tomeka a znížil na 6:3. Na góly bohaté stretnutie uzavrel Sádecký po prihrávke Hecla spoza brány, čím zavŕšil svoj hetrik.

Góly: 3. Špirko (Alderson, McCormack), 14. Štach (Hecl, Paukovček), 25. Sojčík (Sládok), 27. Sádecký (M. Brodeur, Mikyska) 37. Sádecký (Švec, Sojčík), 52. Alderson (Špirko, Paukovček), 56. Sádecký (Hecl) – 17. V. Fekiač (Čenka), 25. Král (Mons, Podešva), 56. V. Fekiač (Lalík), vylúčení na 2 min: 2:1 + 10 min Ferenyi (napadnutie hlavy a krku), presilovky a oslabenia: 0:0, 1829 divákov. Rozhodovali: Baluška, Tvrdoň – Konc ml. D., Konc ml. J.

TRENČÍN: Tomek – McCormack, Brodeur, Štach, Kajínek, Bokroš, Sládok, Stacha, Rajnoha – Alderson, Mikyska, Špirko – Sádecký, Paukovček, Hecl – Hlinka, Švec, Sojčík – Ďurina, Ferenyi, Blaško



DETVA: Zalivin – Chovan, Andersons, Golian, Turan, Fekiač F, Jendroľ, Gachulinec, Lalík – Ščurko, Klíma, Žilka – Mons, Podešva, Král – Gašpar, Valent, Ľupták – Čenka, Fekiač V., Čacho