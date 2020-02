V rámci charitatívnej zbierky darovali Trenčania bicykle, kolobežky i odrážadlá

Takmer tri desiatky bicyklov, deväť kolobežiek a osem odrážadiel priniesli Trenčania počas prvých deviatich dní do jedného z trenčianskych obchodných centier v rámci charitatívnej zbierky.

12. feb 2020 o 14:41 TASR

TRENČÍN. Takmer tri desiatky bicyklov (z toho 13 detských), deväť kolobežiek a osem odrážadiel priniesli Trenčania počas prvých deviatich dní do jedného z trenčianskych obchodných centier v rámci charitatívnej zbierky Chceme bicykel do každej rodiny.

Ako informovala hovorkyňa Trenčína, zbierku organizuje obchodné centrum v spolupráci s občianskym združením Trenčiansky Naivný Bikesharing, záštitu nad projektom prevzalo mesto Trenčín.

Cieľom projektu je podporiť voľnočasové a športové aktivity sociálne slabších rodín formou zabezpečenia zrenovovaných bicyklov alebo iných bezmotorových vozidiel. Rodiny, ktoré nemajú dostatok prostriedkov, tak získajú možnosť tráviť voľný čas aktívne, ale najmä spolu.

Zbierka trvá do 23. februára. Zberné miesto je na prízemí obchodného centra Max. Bicykle pre dospelých i deti a iné nemotorové dopravné prostriedky je možné darovať v pondelok až piatok od 15.00 h do 20.00 h, počas víkendov od 10.00 h do 20.00 h.