Tipy na voľné chvíle (7. týždeň)

Kam vyraziť počas najbližšieho týždňa v Trenčíne, Myjave, Trenčianskych Tepliciach, Novom Meste nad Váhom, Bánovciach nad Bebravou, Starej Turej, Brezovej pod Bradlom a Dubnici nad Váhom?

11. feb 2020 o 6:30 Erik Stopka

TRENČÍN

Spevokol

10. 2. – 9.00 – 10.00 – KC Aktivity. Klubová činnosť Jednoty dôchodcov. Info: 0905 982 132.

Choroby skladovaného ovocia

10. 2. – 16.00 – Posádkový klub. Zber vrúbľov na jarné štepenie jadrovín. Prednáša pplk. v. v. Dr. Peter Zelizňák.

HoryZonty – Festivalové reprízy N° 2.

10. 2. – 18.00 – SADka. Premietanie úspešných adrenalínových filmov vybraných z hlavného programu festivalu HoryZonty.

Prečítajte si aj Až v Iráne človek zistí, čo je to pohostinnosť, hovoria slovenskí cestovatelia Čítajte

Cvičenie pre seniorov

11. 2. – 14.30 – 15.30 – KC Aktivity. Klubová činnosť Jednoty dôchodcov.

Večerný ateliér pre dospelých II.

11. 2. – 16.00 – 18.30 – galéria. Ďalší tvorivý ateliér pre nových záujemcov – rôzne témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami.

Stretnutie s...

11. 2. – 16.00 – galéria. Pri príležitosti výstavy Horizonty súčasnosti V. pripravila Galéria M. A. Bazovského stretnutia s vystavujúcimi umelcami. Dominik Monček sa venuje najmä sochárskej tvorbe s použitím rôznych materiálov – kameň, kov, drevo. Pod jeho vedením si vytvoríme vlastné sochárske dielo.

Oflajn 8

11. 2. – 18.00 – 19.30 – Galéria Vážka. Mestský kvíz o histórii a súčasnosti Trenčína spája ľudí rôzneho veku, temperamentu, profesií a záujmov. Pozývame vás na jeho ôsme vydanie. Opäť sa stretneme, vypneme mobily, trochu sa zabavíme a niečo sa naučíme. Štartovným vo februári podporíme aktivity Trenčianskej nadácie.

To je divadlo!

12. 2. – 20.00 – 21.00 – Lúč. Hra na divadlo a o divadle. Predstavenie o tom, ako vzniká predstavenie na doskách, ktoré znamenajú svet. Komediálny príbeh pomocou pestrej palety postáv, koláže obrazov a zmesi skečov postupne odkryje malému i veľkému divákovi, čo to vlastne divadlo je.

Fašiangové spoločenské stretnutie seniorov

13. 2. – 15.00 – Posádkový klub. Pripravuje Klub vojenských veteránov.

Zoomovanie

13. 2. – 16.00 – galéria. Radi sa dostávate veci na koreň? Pri odborne zameranom programe k aktuálnej výstave Horizonty súčasnosti V. budete mať možnosť sa spolu s nami o niečo detailnejšie priblížiť k niektorým vystavovaným dielam.

Písali sme aj o Až v Iráne človek zistí, čo je to pohostinnosť, hovoria slovenskí cestovatelia Čítajte

Johny Peťko: Démon Chlast II

13. 2. – 16.30 – Knižnica. Beseda s bývalým rozhlasovým moderátorom a hercom Jánom „Johnym“ Peťkom, spojená s prezentáciou voľného pokračovania jeho autobiografie s podtitulom Nalej, hrozí absťák...!

Koncert Lýdie Novotnej

13. 2. – 18.00 – Savanna Café. Koncert slovenskej pesničkárky žijúcej v Malackách Lýdie Novotnej. Potom, čo v roku 2019 vydala svoj debutový album Žijem ako cítim, ktorý pokrstil najznámejší slovenský country spevák Allan Mikušek a produkoval Domi Stoff z kapely King Shaolin, sa Lýdia Novotná po roku vracia do Trenčína.

Zuzana Mišáková: Svetový Slovák Štefánik

14. 2. – 18.30 – Kino Hviezda. Ženy ho milovali, muži obdivovali. Príbeh bystrej mysle, planúceho srdca a uhrančivých očí človeka, ktorý bol vedcom (astronómom, meteorológom a vynálezcom), fotografom, iluzionistom, cestovateľom, letcom, vojakom, ale najmä neprekonateľným diplomatom, úžasným vizionárom a vyberaným spoločníkom. Výpravná scénografia, historicky verné kostýmy, pôvodná hudba, množstvo skvelých hereckých výkonov – to všetko vás čaká v príbehu jedného z najväčších Slovákov, generála Štefánika. Hru Zuzany Mišákovej – Svetový Slovák Štefánik v réžii Karola Rédliho a dramaturgii Michaely Gallovej uvedie nezávislá profesionálna scéna Mestské divadlo Trenčín.

Kurz poznávania lesného vtáctva

15. 2. – 10.00 – 12.30 – Lesopark Brezina. Naučte sa nielen pozorovať, ale aj poznávať lesné vtáčie druhy, spojte príjemné s užitočným a príďte sa poprechádzať do lesoparku Brezina v sprievode profesionálneho ornitológa. Poznáme tu miesta, ktoré vám vyrazia dych, ktoré sú nielen krásne, ale aj plné operencov. Pozorovať budeme takmer všetky druhy sýkoriek a ďatľov, a možno aj oba druhy králičkov. Stretnutie sa začne pri Hoteli Brezina.

Akú cenu majú obrazy, ktoré máte doma?

15. 2. – 11.00 – 15.00 – galéria. Obrazy či kresby, kúpené za pár korún, alebo darované pred desiatkami rokov od vtedy neznámych autorov, dnes môžu mať veľkú historickú cenu. Tú majú aj nenápadné grafiky, koláže, originály knižných ilustrácií, náčrtky, listy, ktoré napísali umelci. Máte ich doma? Ich hodnotu môžete prísť konzultovať s odborníkmi z TOTO! je galéria.

Putovanie po Kube

16. 2. – 15.00 – Kaviarnička Na Ceste. Antónia Dvoranová porozpráva o svojom putovaní po Kube len tak, po vlastnej osi.

Prezentačná výstava Strednej odbornej školy stavebnej E. Belluša

16. 1.– 20. 2. – Posádkový klub. Pripravuje PK a Stredná odborná škola stavebná E. Beluša Trenčín.

Z rozprávky do rozprávky

24. 1.– 10. 5. – Trenčiansky hrad. Výstava prostredníctvom bábok z inscenácií Starého divadla Karola Spišáka v Nitre poodhaľuje rozprávkový svet, zákulisie a čarovný život divadelných bábok a bábkového divadla.

Maľovanie prináša radosť

27. 1.– 26. 2. – Kultúrno-infor-mačné centrum. Výstava obrazov Edity Škárovej.

Písali sme aj o

Písali sme aj o Alexejovi život môže zachrániť miliónový liek Čítajte

Slovenské výtvarné umenie na poštových známkach

1. 2. – 29. 2. – Posádkový klub. Filatelistická výstava. Pripravuje Klub filatelistov.

Veselé fašiangy

1. 2. – 29. 2. – Knižnica Jaselská. Tematická výstavka približujúca aktuálnu spoločenskú tému – fašiangový čas radosti, hojnosti a veselosti.

FOPO 2019

6. 2. – 10. 3. – Trenčiansky samosprávny kraj. Fotografie pomedzia – Fotografie pomezí. IV. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže Repríza výstavy zo súťaže.

Skryté príbehy z múzea

7. 2.– 26. 4. – Trenčiansky hrad. Trenčianske múzeum v Trenčíne pozýva na výstavu Skryté príbehy z múzea.

Zámosťácke fašiangy

15. 2. – Obchodný dom Úspech, Zlatovská ulica. Zámocťácke fašiangy sa konajú každoročne okrem iných častí Trenčianskeho Zámostia, aj v centrálnej zóne pre obchodným domom Úspech. Ani tento rok nebude chýbať tradičná domáca zabíjačka, živá hudba či bohatá tombola. V sobotu 15. februára od rána od deviatej ste srdečne pozvaní pred obchodný dom Úspech na Zlatovskú ulicu v Trenčíne. Výťažok z tomboly organizátori tento rok venujú Súkromnej základnej škole pre žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami so sídlom v Detskom mestečku v Zlatovciach

MYJAVA

Fašiangy v Gazdovskom dvore

10. – 14. 2. – 8.00 – 15.00 – Gazdovský dvor. Centrum tradičnej kultúry v Myjave pozýva všetkých žiakov do Gazdovského dvora v myjavskej mestskej časti Turá Lúka na interaktívne podujatie nazvané Fašiangy. Pôjde o výchovno-vzdelávacie pásmo zamerané na oboznámenie sa s tradičnými fašiangovými zvykmi z Myjavska, spojené s výučbou piesní a tancov.

TRENČIANSKE TEPLICE

Valentínsky koncert Belcanto duo

14. 2. – 16.00 – KH Pax. Známe operné a operetné árie v podaní Márie a Miroslava Hoschekovcov.

Fašiangy

15. 2. – 14.00 – Kúpeľné námestie. Originálne fašiangové masky, hudba a špeciality.

NOVÉ MESTO N/V

Predstavím ťa oteckovi

10. 2. – 18.00 – MSKS. Divadlo.

Španielsko divadlo

13. – 14. 2. – Divadelná sála.

BÁNOVCE N/B

Knižná burza

13. 2. – 14.00 – 17.30 – MSKS. Knihy, ktoré by ste chceli darovať na predaj, môžete nosiť od 10. 2. do MsKS do kancelárie V. Palušovej. Celý výťažok z burzy pôjde na pomoc Bánovským chlpáčom.

Fašiangová zábava

15. 2. – 20.00 – MSKS.

STARÁ TURÁ

Kopaničiarsky ples

15. 2. – 19.00 – KD Papraď.

BREZOVÁ POD BRADLOM

Tradičná brezovská zabíjačka

15. 2. – 9.00 – Námestie M. R. Štefánika. Ukážka tradičnej zabíjačky.

DUBNICA NAD VÁHOM

Beseda s Ivanou Havranovou

13. 2. – 17.00 – Mestská knižnica. Stretnutie s autorkou románov pre ženy. Ivana Havranová napísala viac ako štyristo televíznych scenárov a pôsobila ako novinárka a publicistka.

Zimné cvičenie v parku s Janou

15. 2. – 9.00 – Park J. B. Magina pri Grotte s vyhliadkovou vežou.