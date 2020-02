Dom armády začali po rokoch opravovať

Práce by mali trvať do konca mája, na návrat do lepších priestorov sa okrem väčších divadelných súborov opatrne tešia aj organizátori filmového festivalu HoryZonty.

15. feb 2020 o 7:30 Andrej Luprich

