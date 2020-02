Vyšlo nové číslo MY Trenčianskych novín

Úplné dokončenie cyklotrasy, ktorá má prepojiť Trenčiansky hrad s hradom Brumov na Morave, sa môže oneskoriť. Celú trasu do leta zrejme otvoriť nestihnú.

Prevrátená zastávka zabíjala. Silný vietor prevrátil v Myjave autobusovú zastávku v okamihu, keď okolo prechádzala päťčlenná rodina.