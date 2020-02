Budúcnosť patrí ekologickej preprave

Cyklistika zažíva v posledných rokoch čoraz väčší rozmach. Množstvo ľudí mení autá za bicykle pri dochádzaní do práce, ďalší zase využívajú túto formu dopravy pri spoznávaní našej krajiny.

11. feb 2020 o 0:00

Ide o lacnú a ekologickú formu cestovania, ktorá je prospešná nielen pre naše peňaženky, ale najmä pre naše zdravie a prírodu.

Dnešná spoločnosť si čoraz viac všíma, aký dopad má jej správanie na naše životné prostredie. Triedime odpad, namiesto igelitových tašiek používame plátenné. Ďalším dobrým krokom pre mnohých z nás môže byť aj zmena dopravného prostriedku. Tým najpoužívanejším stále zostáva osobné auto. Len na Slovensku pritom ich počet prekračuje hranicu 3 miliónov. Pokiaľ sa ale rozhodnete, že dáte prednosť bicyklu, môžete si byť istí, že naša príroda sa vám poďakuje. Jeden kilometer cesty autom s benzínovým motorom totiž v praxi znamená 271 gramov emisií oxidu uhličitého na jedného pasažiera, a to veru nie je málo. Ak sa rozhodnete pre autobus, je toto číslo o polovicu nižšie. V prípade bicykla je to rovná nula.

Aktuálnemu trendu sa prispôsobujú aj jednotlivé európske mestá. Napríklad Kodaň je preslávená svojou cyklistickou infraštruktúrou, pre ktorú si získala obdiv u mnohých fanúšikov tohto športu. Hlavné mesto Dánska dáva cyklistom možnosť, ako sa prepravovať ekologicky a bezpečne. Samotní cyklisti tak len v jej prípade ušetria za rok až 90-tisíc ton emisií oxidu uhličitého.

Aj Trenčín investuje svoje finančné prostriedky do výstavby nových kilometrov cyklotrás, pomáhajú mu pri tom aj eurofondy. Doteraz sa uchádzalo o nenávratný finančný príspevok s deviatimi projektmi, pričom vo všetkých prípadoch bolo aj úspešné. Spolu ide o sumu približne 3,1 milióna eur.

Obchodné centrum Max Trenčín chce, aby cyklotrasy v krajskom meste a jeho okolí využívali všetci fanúšikovia tohto športu. S Mestom Trenčín preto pripravilo špeciálny projekt Bicykel do každej rodiny, ktorý je zameraný na rodiny zo sociálne slabšieho prostredia. Od 1. do 23. februára môžete na prízemie obchodného centra priniesť svoj starý, ale pojazdný bicykel, kolobežku či trojkolku. Firma Liberty Trade jednotlivé kúsky zrenovuje. Následne poputujú rodinám, ktoré by si svoj vlastný bicykel nemohli dovoliť. Pomoc prírode je niekedy aj o tom, aby sme dali druhým možnosť, od ktorej sa môžu odraziť – a to napríklad aj na sedadle bicykla.