Štatistici hlásia baby boom v Dubnici. Mali viac sobášov aj detí

DUBNICA NAD VÁHOM. Mesto Dubnica nad Váhom malo ku koncu minulého roku 23.136 obyvateľov. V roku 2019 stúpol v meste počet novorodencov i sobášov, úmrtí bolo menej.

Ako informovala hovorkyňa mesta Veronika Rezáková, v Dubnici nad Váhom sa v minulom roku narodilo 219 detí, čo je o 27 viac ako v predchádzajúcom roku. V meste sa narodilo 110 dievčat a 109 chlapcov.

Najčastejšími dievčenskými menami boli Laura, Eliška, Ema a Kristína, chlapčenskými Tomáš, Matias, Richard a Jakub.