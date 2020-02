Mesto sa vyjadrilo k prípadu, pri ktorom na zastávke zahynulo dieťa

Prípad, pri ktorom po prevrátení zastávky zahynulo dieťa, preveruje polícia.

5. feb 2020 o 17:12 SITA

MYJAVA. Obrovská tragédia sa stala dnes dopoludnia na Staromyjavskej ulici v Myjave. Podľa prvotných informácií vietor prevrátil autobusovú zastávku, zranené boli dve maloleté deti. Ako informovala trenčianska krajská polícia, jedno z nich po prevoze na lekárske ošetrenie zomrelo, druhé dieťa je v kritickom stave. Okolnosti nešťastia polícia vyšetruje.

Vedenie mesta prijalo opatrenia, aby predišlo ďalšej tragédii v dôsledku počasia. „Dnešná udalosť, kedy silný vietor vyvrátil prístrešok autobusovej zastávky pri nemocnici a ten pripravil o život dieťa a druhé zranil, nás veľmi zasiahla a zarmútila. Celá vec je vyšetrovaná políciou a samospráva okamžite prijala opatrenia na kontrolu všetkých ostatných prístreškov, zariadení a stromov, ktoré by mohol silný vietor poškodiť. Je nám to veľmi ľúto, vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine dieťaťa a sme pripravení jej akokoľvek pomôcť v tejto ťažkej životnej situácii,“ uvádza vedenie mesta vo vyhlásení k situácii.



Podľa riaditeľa myjavskej Nemocnice s poliklinikou Henricha Gašparíka stála na zastávke v čase prevrátenia prístrešku päťčlenná rodina. Dvom dospelým a najstaršiemu dieťaťu sa nič nestalo. Štvorročné dieťa nehodu neprežilo, dvojročné bolo prevezené s vážnymi poraneniami hlavy do Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave.