Aldersonovi už len potrebujeme nájsť manželku, aby zostal, smeje sa Radivojevič

Dukla si pred reprezentačnou prestávkou zabezpečila miesto v hornej šestke súťaže. O aktuálnom dianí sme sa porozprávali so športovým manažérom a asistentom trénera v jednej osobe Brankom Radivojevičom.

5. feb 2020 o 14:54 Martin Jurčo

Končí sa základná časť Tipsport ligy. Plánujete ešte pritiahnuť do Dukly posily?

Pracujeme na tom. V hokeji je to však tak, že čo platilo včera, dnes nemusí byť pravda. Preto sme trpezliví. Snažíme sa mužstvo posilniť. Vieme, čo chceme. Nie vždy sa to podarí, pretože rozpočet nevieme nafúknuť.

O aké posty ide?

Určite potrebujeme dvojicu útočníkov.

Do zadných radov prišiel Mathieu Brodeur. Nemôžeme ale povedať, že by sme s jeho výkonmi boli spokojní. Musí sa zlepšiť. Zatiaľ je tu a má šancu pobiť sa o miesto v zostave.

Napísali sme

Napísali sme Stále snívam o NHL, hovorí brankár Matej Tomek Čítajte

Odkiaľ by mali byť dvaja ofenzívni hráči?

Máme voľné jedno miesto pre zahraničného hokejistu. Všetko je však otázkou financií, na nich to stojí aj padá.

Kedy je reálny návrat Tomáša Starostu a Juraja Bezúcha na ľad?

Pri Starostovi zneli predpovede horšie, ale jeho zdravotný stav sa zlepšuje. Myslím si, že počas nadstavby by už mohol zasiahnuť do zápasov.

Bezúcha čakajú ešte vyšetrenia. Minimálne pár zápasov ešte pred play off odohrá.

Napísali sme

Napísali sme V Nemecku som trpel. Dukla bola pre mňa vykúpením, priznáva druhý najproduktívnejší hráč Tipsport ligy Mikyska Čítajte

V záverečných minútach posledných zápasov Trenčania až príliš často zohrievali trestnú lavicu. Pracujete s hráčmi v tomto smere?