Trenčianski poslanci súhlasili s kúpou starého železničného mosta

Starý železničný most ponad rieku Váh prejde do majetku mesta Trenčín.

5. feb 2020 o 13:41 SITA

TRENČÍN. Starý železničný most ponad rieku Váh prejde do majetku mesta Trenčín. Poslanci na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva odsúhlasili podmienky kúpy nevyužitého mosta od Železníc SR za 456-tisíc eur. Na uvedenú transakciu bola trenčianskej samospráve poskytnutá štátna dotácia v plnej výške. Podľa primátora Richarda Rybníčka bola pripísaná na účet mesta 31. januára. Trenčianska radnica chce v prvom rade využiť most pre peších a cyklistov, ale rekonštrukciou chce zvýšiť tiež jeho celospoločenskú hodnotu a vybudovať tu aj priestor na relaxačné aktivity.



Starý železničný most spája centrum mesta s pravým brehom Váhu a po preložke úseku trate Bratislava - Žilina je vyradený zo železničnej prevádzky. Stavebne bol upravený tak, aby naň nevstupovali nepovolané osoby. O možnosti odkúpenia starého železničného mosta hovorili premiér Peter Pellegrini s trenčianskym primátorom počas októbrového pracovného výjazdu v Trenčianskom kraji. Vláda nakoniec na svojom rokovaní 22. januára vyčlenila 456-tisíc eur ako dotáciu pre Trenčín na odkúpenie mosta.



"Chceme z neho urobiť kolonádny, pobytový zelený most s aktivitami pre relax a oddych. Využiť plánujeme aj jeho hornú nosnú konštrukciu na priestor pre šport, vyhliadku a ďalšie aktivity. Na moste počítame i s výraznou výsadbou zelene. Nie je to však otázka tohto ani budúceho roka," uviedol primátor Rybníček k plánom radnice s dôvetkom, že po dotiahnutí prevodu do majetku mesta bude možné objednať štúdiu i projektovú dokumentáciu. Predmetom budúcej kúpnej zmluvy medzi mestom Trenčín a Železnicami SR je samotný železničný most s dĺžkou 258 metrov a tiež príslušné pozemky pod touto stavbou v katastrálnych územiach Trenčín a Zlatovce o celkovej výmere 760 metrov štvorcových. Okrem kúpnej ceny 456-tisíc eur poslanci schválili aj ďalšie podmienky transakcie. Jednou z nich je záväzok mesta zachovať verejnoprospešný účel využívania mosta po dobu najmenej 10 rokov.