V okolí Starej Myjavy sa pripravuje rekonštrukcia cyklistických trás

Projekty, v rámci ktorých sa zrekonštruujú viaceré cyklotrasy, sa v súčasnosti realizujú v kopaničiarskom regióne.

4. feb 2020 o 14:17 TASR

STARÁ MYJAVA. Projekty, v rámci ktorých sa zrekonštruujú viaceré cyklotrasy, sa v súčasnosti realizujú v kopaničiarskom regióne. TASR o tom informoval projektový manažér Miestnej akčnej skupiny (MAS) Kopaničiarsky región Peter Nemček.

"V rámci regiónu sme v spolupráci s obcou Stará Myjava predložili dva projekty na cyklotrasy, ktoré sú už schválené. Ide o projekty cezhraničnej spolupráce Interreg, kde sú partnermi aj mesto Stará Turá, obec Poriadie a na moravskej strane obce Kuželov a Nová Lhota," uviedol Nemček.

Cieľom prvého projektu Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu je vybudovať cyklotrasy a cyklochodníky. "Na slovenskej strane sa budú rekonštruovať komunikácie, ktoré sú v zlom technickom stave s tým, že na nich bude zákaz vjazdu pre motorové vozidlá. Na českej strane to budú vyslovene cyklochodníky," spresnil manažér MAS.

Zároveň sa realizuje aj druhý projekt, kde je hlavným partnerom obec Kuželov, Stará Myjava je hlavným cezhraničným partnerom a partnerom je aj obec Poriadie. Na slovenskej strane sú tieto projekty previazané a nadväzujú na seba. Časť cyklotrás už medzi Starou Turou a obcami Poriadie a Stará Myjava existuje a týmito projektmi by sa mali dokončiť ďalšie.

V súčasnosti sa uskutočňuje výberové konanie za obec Stará Myjava na úsek zo Skilandu v Starej Myjave do lokality Hamovanie. "Stará Turá v takisto uskutočňuje verejné obstarávanie na úsek od hranice s Českou republikou až do lokality Hlavina," spresnil Nemček.

Oba úseky majú v projekte naplánované ukončenie prác do konca mája. "Je pravdepodobné, že sa proces verejného obstarávania predĺži. Na letnú turistickú sezónu by však tieto dva úseky mali byť pripravené. Pri ďalších úsekoch v okolí Starej Myjavy a Poriadia by sa s prípravou verejného obstarávania malo začať v priebehu jarných mesiacov. Podľa obstarávania sa uvidí, či sa s prácami začne ešte v tomto roku alebo na jar 2021," doplnil Nemček.

V rámci prvého projektu, ktorým je úsek zo Skilandu v Starej Myjave do lokality Hamovanie, je predpokladaná hodnota zákazky vo výške 348.000 eur pre obec Stará Myjava a pre mesto Stará Turá je predpokladaná hodnota 252.000 eur.

"V druhom projekte je predpokladaná výška nákladov stavebných prác pre obec Stará Myjava 564.000 eur a pre obec Poriadie sa počíta v rozpočte so sumou 85.000 eur," informoval projektový manažér.