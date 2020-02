Kam to ľudí v okrese ťahá? Prehľad obcí, ktorým pribudlo najviac obyvateľov

Kým niektoré mestá strácajú postupom rokov obyvateľstvo, počet ľudí s trvalým pobytom v obciach narastá. Do obecnej kasy síce prinášajú viac peňazí, neraz však aj veľké výzvy.

6. feb 2020 o 6:10 Erik Stopka

TRENČÍN. Sťahovanie sa do satelitov miest je už dlhšiu dobu realitou aj v Trenčianskom kraji. Dôkazom toho je výrazný nárast počtu obyvateľov obcí v blízkosti väčších miest. Príkladom je aj mesto Trenčín, ktoré medzi rokmi 2009 až 2018 opustilo 1 289 ľudí.

Naproti tomu obci Zamarovce, ktorú od mesta delí len rieka Váh, pribudlo za desať rokov 260 ľudí. Vyšší počet obyvateľov však prináša okrem vyššieho príjmu podielových daní obciam aj viaceré výzvy. Samosprávy musia občanom zabezpečiť služby, cesty a chodníky sú viac vyťažené a obce musia investovať najmä do infraštruktúry.

Obce majú viac peňazí z daní, ale aj viac starostí

Bývať na dedine a dochádzať dlhšie za prácou a školou do mesta, alebo si priplatiť za bývanie v meste a ušetriť tým čas? Podobnú dilemu riešia ročne tisícky rodín po celom Slovensku, rozdielne to nie je ani v našom regióne. Nielen cena bývania, ale aj väčšia blízkosť prírody či snaha o nájdenie pokoja v mnohých prípadoch rozhodne, že presťahovanie sa z mesta do obce má svoje opodstatnenie.

Výrazný nárast počtu obyvateľov zaznamenali medzi rokmi 2009 až 2018 Zamarovce. Kým v roku 2009 žilo v obci 832 ľudí, ku koncu roka 2018 tu malo prihlásený trvalý pobyt už 1092 ľudí.

Ktorým obciam pribudlo najviac obyvateľov?