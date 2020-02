Hraním na gitare zarobil viac ako s valčekom na stavbe

Radovan Hanko strávil v Zámorí viac ako rok. Opustil prácu IT-čkára a rozhodol sa živiť sa rukami. A to nielen na stavbe.

22. feb 2020 o 6:30 Erik Stopka

Prestala ho baviť práca IT-čkára, odišiel do Kanady, kúpil si dodávku a precestoval kus Severnej Ameriky. To nie je scenár filmu, ale krátky súhrn posledných rokov Bánovčana Radovana Hanka. Počas ciest stihol napísať piesne, ktoré v súčasnosti prezentuje slovenskému publiku.

Aké dôvody vás v minulosti viedli opustiť prácu na Slovensku a vydať sa do Kanady?

Hlavný dôvod bol ten, že ma práca, ktorú som robil, prestala akosi napĺňať a potreboval som zmenu. Ako IT-čkár som mal fajn plat, ale neustále pozeranie do počítača mi trochu začínalo liezť na nervy. Avšak nemal som chuť len zmeniť prácu a byť zase v tom istom kolotoči. Potreboval som pauzu, túžil som po cestovaní a v momente, keď som dostal pracovné víza do Kanady, bolo rozhodnuté. Táto krajina a hlavne jej príroda ma vždy lákala, chcel som mať možnosť porovnať život človeka na opačnej strane planéty. Kúpil som jednosmernú letenku do mesta Vancouver.

Našli ste v zámorí to, čo ste hľadali pred odchodom?

Do Kanady som odchádzal s tým, že si chcem vyčistiť hlavu, zažiť dobrodružstvo, robiť niečo úplne iné ako som robil na Slovensku a čo najviac cestovať. Toto všetko som si splnil. Svojím spôsobom sa mi poprehadzovali životné priority. Naplno som si uvedomil, že peniaze ma šťastným nikdy neurobia, nech ich budem mať akékoľvek množstvo. Spoznal som tam množstvo ľudí z rôznymi pohľadmi na svet, ktorí žili len z mála, ale boli spokojní.

Napríklad na Aljaške som sa zoznámil s Bobom, ktorý celý život cestuje po svete a chytá ryby. Je to taký rybársky youtuber. Dostáva nejaké peniaze od pár sponzorov, čo mu vystačí na cestovanie a nič viac mu netreba. Zasvätil ma do lovu lososov a bolo to pre mňa veľmi inšpirujúce, keďže som na ňom videl, že je naozaj šťastný, lebo robí to, čo ho baví.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/LHjaTCQ8mQk

V Severnej Amerike ste strávili viac ako rok. Aké boli prvé týždne vo Vancouveri a ‘nazerajú‘ Kanaďania na pracovnú silu z východnej Európy zvrchu?

Prvé týždne som moc prácu neriešil, rozhliadal som sa po okolí Vancouveru, robil výlety, užíval si nové miesto. Začal som potom rozmýšľať, že teda čo ďalej, na chvíľu som úplne nelogicky hľadal prácu aj v IT odbore, teda v tom, čo som robil doma. Dokonca som bol aj na jednom pohovore, kam ma našťastie nevzali, práve kvôli iba jednoročnej platnosti mojich pracovných víz. Skončil by som znova tam, kde som bol na Slovensku.

V okolí Vancouveru je niekoľko lyžiarskych stredísk, a keďže ma baví snowboarding, spravil som si kurz snowboardového inštruktora a do konca zimnej sezóny učil. Nepociťoval som, že sa na mňa pozerajú inak, lebo som z východnej Európy. Koniec koncov, Kanada je krajina imigrantov. Po skončení zimnej sezóny som chvíľu ešte robil maliara na stavbe.

V meste ste sa časom začali živiť ako busker, v preklade pouličný umelec. Aká cesta vás k tomu viedla a čo všetko od človeka vyžaduje?

V srdci Vancouveru sa nachádza polostrov nazvaný Granville Island s obrovským trhoviskom, na ktorom sa každý deň premelie množstvo turistov. Bol som sa tu prejsť a všimol som si množstvo umelcov, takzvaných buskerov, ktorí tu každý deň vystupujú a sú platení práve turistami, ktorí im dávajú počas celého vystúpenia dobrovoľný príspevok. A keďže gitara a spev je moja najväčšia záľuba, okamžite som vedel, že sa chcem medzi nich dostať.

Avšak nebolo to také jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Aby ste tam mohli vystupovať, potrebujete licenciu od mesta. Musíte podať žiadosť a budete pozvaní na skúšku, kde pred komisiou predvediete svoje umenie a oni zhodnotia, či vám licenciu udelia.