Trenčanov vyrušuje svetelný smog z obrovského bigboardu. Osvetlenie je nainštalované nelegálne

Niektorých obyvateľov Trenčína z okolia križovatky ulíc Legionárska a Električná už asi dva roky vyrušuje svojím osvetlením obrovský bigboard.

4. feb 2020 o 8:49 Erik Stopka

TRENČÍN. Reklamné plochy na takzvanom doublebigboarde, širokom 960 centimetrov a vysokom 820 centimetrov, osvetľujú silné LED svietidlá, ktoré ľuďom žiaria do okien bytov a domov dlho do noci. Bigboard má podľa mesta povolenie na prevádzku iba bez osvetlenia.

Svieti dlho do noci

Na nepríjemné osvetlenie sa obyvatelia priľahlých domov a bytov sťažujú dlhé mesiace.

„Je to problém, svieti nám to do očí. Bilbord máme asi sto metrov od okien a keď v noci nemáme úplne zatiahnuté žalúzie, obťažuje to život. Prekáža to veľmi veľa ľuďom,“ povedala Lucia, majiteľka jedného z bytov.

Podľa Milana je reklamná stavba opachou, ktorá je nezmyselne umiestnená v obytnej zóne.