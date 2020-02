Dukla sa poriadne natrápila. O osude zápasu rozhodol Sádecký

Trenčania strelili dva góly až v samom závere.

2. feb 2020 o 20:44 TASR

HK Dukla Trenčín - MHK 32 Liptovský Mikuláš 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Gól: 58. Sádecký (Bokroš), 60. Sádecký (Bartovič), Rozhodovali: Orolin, Goga - Šoltés, Kacej, vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 2114 divákov

Trenčín: Valent – Brodeur, McCormack, Kajínek, Štach, Sládok, Bokroš, Stacha – Bezúch, Mikyska, Alderson – Hecl, Sádecký, Valach – Nemček, Švec, Bartovič – Rajnoha, Ferényi, Ďurina – Luhový

Liptovský Mikuláš: Zalivin – J.Nemec, Kurali, Petran, Michalčin, Kramár, Michalík – M.Surový, Oško, Rud.Huna – Rich.Huna, Rob.Huna, Vybiral – Haluška, Uhrík, Nechaj

Diváci v Trenčíne nevideli príliš atraktívny hokej, v prvej tretine zaujala individuálna akcia Bezúcha, ktorý sa dostal cez obrancov, no neodkázal prekonať Zalivina, vzápätí nepochodil ani Sádecký. V závere prvej tretiny zakončil zo sľubnej pozície Mikyska, no Zalivin jeho pokus zlikvidoval.

Domáci sa mohli dostať do vedenia v úvode druhého dejstva, aktívny Bezúch však trafil iba žŕdku. Dukla nezužitkovala ani prečíslenie 2 na 1, Ďurina netrafil bránku a následne minul aj Bezúch.

V tretej tretine pokračovali ofenzívne suchoty oboch tímov, no keď sa už zdalo, že duel dospeje do predĺženia, domáci udreli. Tri minúty pred koncom tečoval Bokrošovu strelu Sádecký a tá skončila za Zalivinovým chrbtom. K slovu sa ešte dostal videorozhodca, no ten vysokú hokejku nevidel a gól uznal. Vzápätí mohli Liptáci vyrovnať, ale Surový z ľavého kruhu neprekonal Valenta. Naopak, bodku za stretnutím dal tridsať sekúnd pred klaksónom do prázdnej bránky opäť Sádecký.