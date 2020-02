Dukla vo Zvolene inkasovala šesť gólov

Trenčanom stretnutie pod Pustým hradom absolútne nevyšlo.

1. feb 2020 o 8:39 TASR

HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)

Góly: 3. Marcinek (Tibenský, Kolenič), 8. B. Mráz (Thompson), 27. Mikúš (M. Halama, Trotter), 28. B. Mráz (Mikúš, McPherson), 29. Tibenský (Kolenič, Marcinek), 54. Trotter (McPherson) - 46. Mikyska

Napísali sme

Napísali sme Stále snívam o NHL, hovorí brankár Matej Tomek Čítajte

HKM Zvolen: T. Tomek – Betker, Stephenson, Corrin, Kubát, S. Tomko, Švarný, Meliško, Maier – Kelemen, B. Mráz, Thompson – Štrauch, Špirko, McPherson – M. Halama, Trotter, Mikúš – Kolenič, Tibenský, Marcinek

Dukla Trenčín: M. Valent – McCormack, Brodeur, Štach, Rajnoha, Sládok, Kajínek, Stacha, T. Bokroš – Alderson, Mikyska, Bezúch – M. Valach, L. Paukovček, M. Hecl – Bartovič, J. Švec, Sojčík – Ďurina, Sádecký, Ferényi

Zvolen začal dobre, do vedenia išiel v tretej minúte, keď Marcinek vystrelil spoza kruhu a Valent nezareagoval. Domáci boli pri chuti a vedenie zvýšili v 8. minúte. Thompson našiel na modrej čiare Mráza, ktorý išiel na bránku a na dvakrát sa presadil. Tretí gól mali potom na hokejke zvolenskí útočníci Thompson a Tibenský, ale neuspeli. O slovo sa tak prihlásili aj hostia. Konkrétne Hecl. Najprv mieril do žŕdky, z dorážky ho následne skvele vychytal Tomek a po nebezpečnom teči Valacha sa v sedemnástej minúte do tretice ocitol zoči–voči gólmanovi HKM, ale nepokoril ho.

Napísali sme

Napísali sme V Nemecku som trpel. Dukla bola pre mňa vykúpením, priznáva druhý najproduktívnejší hráč Tipsport ligy Mikyska Čítajte

Na začiatku druhého dejstva si hokejisti spod Pustého hradu vytvorili tlak, najmä Mikúš viackrát zakončoval, no Valent bol pozorný. Neprekonal ho ani McPherson, ktorý sa v 26. minúte na neho rútil sám v oslabení. Podarilo sa to však o minútu neskôr Mikúšovi. Nepokrytý dostal dobrý puk spoza bránky od Halamu a zblízka z prvej nezaváhal - 3:0. Následne na opačnej strane nevyužil štvrtú šancu v zápase Hecl a prišiel ďalší trest. Domáci sa totiž v presilovke presadili, konkrétne pohotový Mráz z dvoch metrov po predchádzajúcej trme–vrme pred bránkoviskom. Uplynulo iba 66 sekúnd a bolo 5:0. Od modrej vystrelil Kolenič, Valent puk vyrazil a z dorážky sa nemýlil Tibenský. Hostia potom mohli znížiť vďaka Valachovi, ten išiel sám na bránku, ale Tomek dobre vykorčuľoval a aj zakročil. Šiesty gól HKM mal na hokejke Štrauch, ale gólman Dukly tiež ukázal svoje kvality. Hecl sa v závere tejto časti ocitol v piatej a v presilovke i v šiestej čistej príležitosti, ale radosť mu znovu prekazil brankár Zvolena.

Až v tretej tretine sa dočkali gólu aj Trenčania. V 46. minúte mal veľa priestoru na ľade Mikyska, vystrelil z pravej strany a hoci Tomek puk vyrazil, dostal sa k nemu opäť spomenutý útočník hostí a upratal ho napokon technicky do bránky. Skóre sa iba na chvíľku znovu menilo o päť minút neskôr po strele Tomka spoza kruhu, keď Valent mal zakrytý výhľad a kapituloval. Videorozhodca však gól neuznal pre sporné postavenie útočníka HKM v bránkovisku. Dukla potom nevyužila 109 sekundovú presilovku o dvoch hráčov a po nej opäť pykala. Trotter vyviezol puk do útočného pásma, nešiel striedať a vyplatilo sa. Po prihrávke McPhersona sa presadil strelou z pravého kruhu – 6:1. Zvolenčania darovali toto víťazstvo trénerovi Nachbaurovi k jeho piatkovým 61 narodeninám.

Ján Pardavý, tréner Trenčína: "Mal som pocit, akoby sme zostali ešte v autobuse z Miškovca. Nemali sme pohyb, prehrávali sme všetky súboje a veľmi skoro sme dostali dva góly, ktoré ešte viac otriasli tímom. Potom sme mali určité náznaky v tretej tretine, mohli sme ten výsledok aspoň prikrášliť, ale nepodarilo sa nám streliť druhý gól v presilovke piatich proti trom. Po nej sme inkasovali šiestykrát a zápas sa už iba dohrával. Nemôžeme byť spokojní s výkonom. V nedeľu musíme odohrať oveľa lepší zápas. Brankár Tomek necestoval do Zvolena pre vysokú horúčku, no Valenta z prehry neviníme, inkasoval síce v úvode dva lacné góly, no potom mužstvo podržal. Dnes to bol zlý výkon všetkých dvadsiatich hráčov."