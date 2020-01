FOTO: Chátrajúci kaštieľ zmenil majiteľa. Ten chystá opravu

Pamiatkari pritom historickú stavbu nedávno vyhlásili za pamiatku, mesto ho nechalo pred časom pre nebezpečnú statiku radšej oplotiť.

31. jan 2020 o 6:52 Andrej Luprich

NEMŠOVÁ. Chátrajúci kaštieľ v Nemšovej má nového majiteľa.

Plánuje budovu zrekonštruovať na hotel a priestory pre svadby a oslavy. Prvé práce by mali začať už v máji.

Pamiatkari pritom historickú stavbu nedávno vyhlásili za pamiatku, mesto ho nechalo pre nebezpečnú statiku radšej oplotiť.

Historický kaštieľ v nemšovskej miestnej časti Kľúčové viackrát zmenil majiteľa.

Súvisiaci článok V Nemšovej opravili najstaršiu pamiatku Čítajte

Mesto ho predalo v roku 2007 talianskej spoločnosti, ktorá ho chcela zrekonštruovať, plánovala v ňom zriadiť hotel.

Po viac ako siedmich rokoch kaštieľ zmenil majiteľa, ktorý v ňom plánoval otvoriť pizzeriu. Ani tento plán však nevyšiel. V jednej časti rozpadávajúceho sa kaštieľa fungovala len krčma s recesistickým názvom Hilton.

Tá je už dnes zatvorená, mesto pred niekoľkými týždňami nechalo budovu oplotiť.

„Hrozilo tam nebezpečenstvo, že by mohlo dôjsť k poškodeniu majetku alebo zdravia občanov. Vyzvali sme majiteľa budovy, aby vykonal opatrenia zamedzujúce voľnému prístupu k tejto stavbe.,“ povedal primátor Nemšovej Miloš Mojto.

Ten predaj kaštieľa do súkromných rúk predchádzajúcim vedením mesta považuje za chybu.

„Nemali sme túto budovu predávať a keď už sme sa rozhodli budovu predať, tak sme mohli podmienky nastaviť tak, že ak by nebol splnený úmysel rekonštrukcie, mohli sme prostredníctvom zmluvných podmienok dosiahnuť to, že by nám tá budova bola vrátená späť. To sa nestalo,“ dodal Mojto.

Nový majiteľ, nové plány

Najnovší majiteľ kľúčovského kaštieľa je podnikateľ Branislav Tatík. Hovorí, že historickú pamiatku plánuje kompletne zrekonštruovať.

Prvé práce by sa mali začať ešte tento rok, pričom náklady odhaduje minimálne na pol milióna eur.

Súvisiaci článok Nebezpečné námestie v Dubnici nad Váhom čaká rekonštrukcia Čítajte

„Vnútro budovy je celkom zachované, nevyzerá tak zle ako kaštieľ zvonku. V zlom stave je elektrina, prízemie miestami vlhne. Chceli by sme tam v budúcnosti usporadúvať oslavy, svadby, firemné akcie, pričom by sme chceli využívať aj záhradu, ktoré je za kaštieľom. Má to príjemnú klímu,“ povedal Tatík.

Svoje plány už konzultoval aj s pamiatkarmi.

„Povedali sme im naše vízie, oni nám to odobrili. Zatiaľ ťaháme za ten istý jeden povraz. Problémy neočakávam, komplikácie by mohli nastať možno pri nejakých detailoch v interiéri, ale nebojím sa toho, určite nájdeme cestu,“ povedal. Prvé práce by sa mali začať v priebehu mája.

Primátor Nemšovej Miloš Mojto plány nového majiteľa privítal.

„Bola by to vizitka nielen pre Nemšovú, ale aj pre región stredného Považia. Konkrétny projekt na stavebné povolenie nám vlastník zatiaľ nepredložil,“ povedal Mojto.

Kaštieľ už je pamiatkou

Pamiatkový úrad slovenskej republiky rozhodol o vyhlásení kaštieľa za národnú kultúrnu pamiatku v septembri minulého roka.

V rozhodnutí uvádza, že kaštieľ v Nemšovej tvorí súčasť historickej zástavby obce.

„Napriek nateraz presne nezistenej dobe vzniku patrí tento kaštieľ medzi hodnotné príklady sídiel nižšej šľachty. Svojím architektonickým výrazom kaštieľ odkazuje na umiernené romantizujúce tendencie konca 19. storočia.

Súvisiaci článok Mesto Trenčín chce na budúci rok začať rekonštruovať kultúrne centrum Hviezda Čítajte

Napriek neskorším negatívnym zásahom a narušeniam si tento objekt zachováva historické väzby na život v obci i našom regióne. Objekt je pravdepodobne najstaršou stavbou v obci.

Zachované sú historické pôvodné stavebné konštrukcie, klenby, ako aj detaily architektonického členenia,zostalo zachovaných niekoľko medziokenných mreží, niekoľko druhov historických dverných výplní a orámovaní, schodnice.

Tieto prvky sú dokladom historického umeleckého remesla a majú pamiatkovú hodnotu,“ píše sa v rozhodnutí.

Na opravu sa tešia

Miestni obyvatelia sa opravy kaštieľa v Kľúčovom nevedia dočkať.

„Teraz je to naozaj škaredé. Myslím si, že ak by sa za bývalého režimu nespravila strecha, tak to už dávno padne. Bola tam krčma aj sála pre zábavy, v minulosti sa tam robili zábavy, hodové zábavy, posedenia pre občanov. Dá sa povedať, že sa to mohlo volať kultúrny dom,“ spomína miestny dôchodca Alojz Ondrášek.

„Bolo by dobre, keby sa začalo na tom robiť čo najskôr, lebo naozaj to špatí mesto Nemšová a padá tam omietka,“ povedal s tým, že budova sa ešte dá zachrániť. „Len treba na tom makať, ale či to dokážu spraviť tak, ako to naozaj bolo, tak to naozaj neviem. Chce to naozaj viac času,“ dodal Alojz Ondrášek.

Podľa Drahomíry by sa o pamiatky mal v prvom rade starať štát.

Súvisiaci článok FOTO: Ako vyzerala rekonštrukcia Mierového námestia? Zaspomínajte si s nami Čítajte

„Je to naše dedičstvo, hoci, druhá vec je, že keď to vlastní súkromník, neviem, či by sme sa mali všetci na to poskladať,“ skonštatovala s tým, že štát by mal pri predaji myslieť na všetky alternatívy.

„Pokiaľ to niekto kúpi, tak by to mal naozaj kupovať s tým, že to chce nejako zrenovovať. Je naozaj jedno, kto tam je, pokiaľ to opraví. Nech to naozaj pekne vyzerá,“ dodala Drahomíra.