Trenčianka si v Paríži splnila detský sen

Mladej Trenčianke sa podarilo splniť si dievčenský sen. V meste svetiel a módy pracuje pre svetový módny dom Givenchy, v minulosti stážovala aj pre Chanel v New Yorku.

2. feb 2020 o 5:45 Erik Stopka

Jasmína Kováčová (26) sa vo svojom mladom veku podieľa na selekcii oblečenia a navrhovaní globálnej nákupnej stratégie. I keď sa jej život v Paríži páči, svoju budúcnosť v prípade pracovného uplatnenia nevylučuje ani na Slovensku. Ako tvrdí, Slováci môžu byť z pohľadu módy hrdí najmä na nenapodobiteľné ľudové kroje.

Aktuálne pôsobíte v Paríži, kde pracujete pod svetoznámou francúzskou značkou. Čo máte na starosti?

Dodnes som nenašla slovenský ekvivalent mojej pozície, teda ‘Global Retail Women Marchandiser.‘ Najjednoduchšie sa dá moja práca vysvetliť tak, že mám na starosti to, aby bol správny produkt na správnom mieste, v správnom čase a v správnej kvantite. Mám na starosti ženské a detské kategórie, najprv som však začínala v mužských kategóriách. Ak by som to mohla vysvetliť detailnejšie, tak najprv ateliér a dizajnéri navrhnú kolekciu a tú nám odprezentujú. S mojím tímom musíme následne vytvoriť stratégiu, podľa ktorej vyberieme z ponúknutej kolekcie tie najsilnejšie kúsky a následne ich prednesieme regiónom spolu s našimi odporúčanými množstvami. Toto celé prebieha asi pol roka pred uvedením kolekcie do obchodov.

Tovar má však k zákazníkovi ešte dlhú cestu.

Predtým, ako príde do obchodov, spolupracujeme s ďalšími dôležitými oddeleniami. Keď sa dostane kolekcia do obchodov, musíme sledovať celosvetové výsledky, aby sme pri ďalšom showroome vedeli navrhnúť ešte lepšiu stratégiu a ešte lepšie ‘nakúpiť.‘ Počas roku máme v ženskom oddelení štyri showroomy, takže aj štyri uvedenia kolekcií do obchodov. Popritom sme v úzkom kontakte s regiónmi, ktoré vedieme a podporujeme, keďže každý má svoje špecifiká. Pozor si musíme dávať hlavne na to, aby sme v našom výbere odprezentovali kreatívnu víziu domu a zároveň zaručili pozitívne čísla a rast biznisu.

Pracujete v štruktúrach jednej z najznámejších spoločností, ktorá sa spolupodieľa na celosvetovom smerovaní módy už viac ako polstoročie. Bolo ťažké sa dostať tam, kde ste?

Odmalička ma to ťahalo k móde, dokonca ešte na gymnáziu v Trenčíne sme si vyrobili triedny časopis s módnou sekciou.