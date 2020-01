Gólové suchoty v Trenčíne. Duklu spasil v predĺžení Paukovček

Trenčania sa na výhru proti Novým Zámkom poriadne nadreli.

26. jan 2020 o 19:48 TASR

Trenčín – Nové Zámky 2:1 pp (0:0, 0:0, 1:1 – 1:0)

Od úvodných minút si hráči na ľadovej ploche nič nedarovali, čoho výsledkom bolo skoré vylúčenie Bezúcha už v úvodnej minúte. Trenčania ho bez väčších problémov prežili. Nasledujúce minúty prinášali boj o stredné pásmo. Ani jeden z tímov si nedokázal vytvoriť čisté gólové šance a brankári nemali veľa práce. Mierne šance prišli až v závere úvodnej dvadsaťminútovky, ale Tomek i Nechvátal si udržali čisté konto.

Na začiatku druhej časti hrala Dukla trištvrteminútovú presilovku o dvoch hráčov. Zakončenia McCormacka ani Aldersona však góly nepriniesli. V 25. minúte sa uvoľnil Pospíšil. V úniku na Tomeka však netrafil bránku. Ďalšie minúty rozkúskovali vylúčenia. Zväčša šlo o fauly v rýchlom slede na oboch stranách, takže na ľade bolo pri hre štyroch proti štyrom viac priestoru. V 34. minúty mohol počas presilovej hry z uhla otvoriť skóre Alderson, ale trafil iba presúvajúceho sa Nechvátala. V závere sa o lakrosový gól pokúsil Mikyska, ale neprehodil gólmana. V samom závere sa ocitol Alderson sám pred Nechvátalom, ale zblízka puk do siete neprepasíroval.

Úvod poslednej tretiny patril domácemu tímu, ktorý si vybojoval presilovú hru. Počas nej vyskúšal pozornosť Nechvátala Alderson, no ani tento raz proti gólmanovi Nových Zámkov nebol úspešný. V 48. minúte Valach uvoľnil v nájazde dvoch proti jednému Hecla, ktorý strelou popod brankárov betón otvoril skóre stretnutia. O minútu neskôr sa odrazil puk ku Švecovi. Ten ho však nedokázal dostatočne zodvihnúť na to, aby prepálil lapačku gólmana. Deväť minút pred koncom mohol priniesť kľud na domáce hokejky Bezúch. Pri nájazde troch proti jednému však prvú strelu vyrazil Nechvátal a druhá sa odrazila od hornej žŕdky. V 55. minúte hostia hrali presilovú hru o dvoch hráčov, ktorú ešte umocnili o šiesteho korčuliara namiesto brankára. A aj ju využili, keď v 56. minúte Hatala strelou od modrej čiary prestrelil Tomeka. Rozhodnutie prinieslo predĺženie. Dve sekundy pred jeho koncom poslal odrazený puk od betónu do siete Paukovček.

Góly: 48. Hecl (Valach, Paukovček), 65. Paukovček (Alderson, Mikyska) – 56. Hatala (Drtina). Vylúčení na 2 min: 7:8, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2622 divákov. Rozhodovali: Snášel, Kókai – Ľ. Šoltés, Á. Soltész

TRENČÍN: Tomek – McCormack, Brodeur, Štach, Rajnoha, Sládok, Kajínek, Stacha – Alderson, Mikyska, Bezúch – Valach, Paukovček, Hecl – Bartovič, Švec, Sojčík – Ferényi, Sádecký, Hlinka – Džugan

NOVÉ ZÁMKY: Nechvátal – Ordzovenský, Hatala, Fereta, Drtina, P.Mikuš, Pavúk – Rogoň, Bajtek, Pospíšil – Jurík, Fábry, Obdržálek – Andrisík, Hruška, Števuliak – Giertl, Holovič, D.Mikula