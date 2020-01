Dukla zdolala Nitru aj štvrtý raz v sezóne

Zverenci trénera Jána Pardavého si poradili s Nitrou.

24. jan 2020 o 20:46 TASR

HK Nitra - HK Dukla Trenčín 1:5 (0:2, 0:0, 1:3)

Góly: 58. Scheidl (Morrison) - 12. Mikyska (Bezúch, McCormack), 13. Paukovček (Hecl), 49. Bezúch (McCormack, Mikyska), 51. Hecl (Valach, Paukovček), 55. Švec. Rozhodovali: Snášel, Rencz (Maď.) - Stanzel, Soltész (Maď.), vylúčení: 4:11, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 2621 divákov.

HK Nitra: Nagy – Mezei, Kubka, Morrison, Korím, Rácz, Versteeg, Sloboda, Tábi – Koyš, Kerbashian, Yellow Horn – Buček, Šiška, Csányi – Lušňák, Kollár, Scheidl – Fominych, Čaládi, Minárik

HK Dukla Trenčín: Tomek – McCormack, Rajnoha, Starosta, Štach, Sládok, Kajínek, Stacha – Alderson, Mikyska, Bezúch – Valach, Paukovček, Hecl – Bartovič, Švec, Sojčík – Ferényi, Sádecký, Džugan

Trenčania v aktuálnom ročníku vyhrali nad Nitrou už trikrát a v prvej tretine na to úspešne nadviazali. V polovici tretiny si rozhodcovia všimli, že hosťujúci obranca Bokroš chýba na zápasovej súpiske Dukly. Pár sekúnd po jeho odchode do kabín poslal Trenčanov do vedenia presnou strelou Mikyska. V 13. minúte pridal druhý gól Paukovček po dravom prieniku Hecla. Domáci si dokázali vypracovať tlak, ale v zakončení neboli dôrazní. Na 3:0 z pohľadu Trenčína mohol zvýšiť unikajúci Hecl, ale brankár Nagy ho vychytal.

V 25. minúte mal na hokejke v prečíslení zníženie Mezei, no Tomek jeho strelu zneškodnil. O tri minúty z dobrej pozície minul bránu Buček. Nitrania mali v druhom dejstve trikrát presilovú hru, ale boli málo aktívni a Trenčanom príliš nepohrozili.

Mohutný nástup Nitry do tretej tretiny sa nekonal a Trenčania si strážili výsledok. V 49. minúte ukázali hostia v presilovke jednoduchosť a nahodený puk od McCormacka tečoval Bezúch a bolo 0:3. Definitívu zápasu dal v 51. minúte presným zásahom Hecl. Nitrania šesť minút pred koncom odvolali brankára, ale ani to nepomohlo a inkasovali piaty gól z hokejky Šveca. V 58. minúte mali Nitrania výhodu presilovej hry o dvoch hráčov, ktorú využil Scheidl a zmazal čisté konto výborne chytajúcemu Tomekovi.