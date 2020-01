Trenčianska univerzita je súčasťou európskej vzdelávacej aliancie

Trenčianska univerzita posilňuje svoj európsky rozmer, stala sa členom európskej vzdelávacej aliancie EU radices.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa stala členom európskejvzdelávacej aliancie EU radices. Cieľom tejto aliancie je zapojenie sa do iniciatívy Európskej komisie pod názvom „Európske univerzity“ v rámci programu Erasmus+ a vytvorenie európskeho vysokoškolského medzinárodného kampusu, pričom zapojené subjekty deklarujú víziu vytvorenia siete univerzít s dlhodobou spoločnou stratégiou pre vzdelávanie.

Členmi aliancie sú ďalej Le mans université (Francúzsko), Paderborn University (Nemecko), Jan Dlugosz University in Czestochowa (Poľsko), University of Campania Luigi Vanvitelli (Taliansko), Malardalen University of Vasteras (Švédsko). Hlavným koordinátorom aliancie je University of Castilla-la Mancha (Španielsko), ktorá je zároveň žiadateľom projektu v rámci programu Erasmus+ Európske univerzity 2020.

Výsledky doterajších rokovaní naznačujú, že sa napokon projekt bude sústrediť výlučne na programy tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (výmena študentov a vyučujúcich v rámci PhD. programov, vytvorenie modulov a vzájomná podpora a pomoc v rámci konzorcia).

Podľa slov rektora univerzityJozefa Habánika je, účasť v aliancii dôkazom, že Trenčianska univerzita aktívne reaguje na nové výzvy súvisiace s integračným procesom a formovaním vzdelávacieho priestoru. Univerzita tak permanentne posilňuje svoj európsky rozmer, svojím študentom je schopná poskytnúť možnosť časť štúdia absolvovať na partnerskej zahraničnej vysokej škole a zvyšovať tak atraktívnosť a dostupnosť vzdelávania.