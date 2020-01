Do Dukly prichádza známe hokejové meno Brodeur

Slovenský hokejový klub HK Dukla Trenčín sa dohodol na spolupráci s 29-ročným Kanaďanom Mathieuom Brodeurom.

21. jan 2020 o 13:47 TASR

TRENČÍN. Dvojmetrový obranca, ktorého si vybral v drafte v roku 2008 Phoenix, by sa mohol predstaviť už v najbližšom domácom zápase Trenčína v nedeľu proti Novým Zámkom.

"Hľadali sme obrancu s dobrými fyzickými parametrami, aby sme boli väčší a silnejší. Na Mathieua, ktorý odohral vyše 300 zápasov v AHL, máme samé dobré referencie. Verím, že bude kvalitný defenzívny bek, ktorý prinesie aj fyzickú hru," povedal pre klubový web športový riaditeľ Branko Radivojevič a dodal: "Robíme všetko pre to, aby tu v nedeľu bol a mohol sa ukázať pred našimi fanúšikmi. Pred 3 mesiacmi sa mu narodilo dieťa, tak mu ešte vybavuje pas, ale je to otázka 1-2 dní, tak pevne veríme, že čím skôr aj s rodinou priletí a zasiahne do hry."