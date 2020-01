Uvažoval som, že pôjdem robiť sendviče do rýchleho občerstvenia, priznáva Holenda

Na posledný zápas v drese trenčianskej Dukly nastúpil naposledy 8. januára 2019.

21. jan 2020 o 10:50 Martin Jurčo

TRENČÍN. V stretnutí na ľade Nitry ho nešetrne atakoval Kanaďan Judd Blackwater. Pre Matúša Holendu sa následne zmenil smer hokejovej kariéry. Výsledkom súboja s hráčom, ktorý má svojom konte zdravotný stav viacerých súperov, bol pretrhnutý predný krížny väz.

Pre Holendu následne začali nekonečné zdravotné problémy. Dva týždne čakal na magnetickú rezonanciu, neskôr absolvoval artroskopiu kolena. Po dvojmesačnej rekonvalescencii prišla na rad plastická operácia predného krížneho väzu. Od 21. marca sa snaží dať do poriadku, čo sa mu doteraz úplne nepodarilo.

Napísali sme

Napísali sme Budúcnosť budem riešiť až po sezóne, hovorí najlepší strelec Slovenska Róbert Džugan Čítajte

Na ľade chýbate už viac ako rok. Aký je váš aktuálny zdravotný stav?

Pôvodne som počítal, že v poriadku budem v septembri, prinajhoršom v októbri. Koleno ma však stále veľmi bolelo. Striedali sa lepšie chvíľky s horšími. V určitých momentoch sa zdalo, že všetko bude v poriadku, neskôr sa bolesti zvyšovali.

Napísali sme

Napísali sme V MHD-čke som ešte žiadneho spoluhráča nestretol, smeje sa Šemrinec Čítajte

Ďalším plánovaným termínom návratu bol december. Išiel som sa rozohrať do Považskej Bystrice, za ktorú som nastúpil v štyroch stretnutiach. Stále som sa však necítil dostatočne dobre. Podrobil som sa ďalšej sérii vyšetrení. Neukázali žiadne problémy, no bolesť neustupovala.

A keďže k zlepšeniu neprišlo ani v januári, rozhodol som sa hodiť aktuálnu sezónu za hlavu.

https://media.joj.sk/embed/9vLrnBRnCtO?autoplay=1

Našli doktori príčinu, prečo vás koleno stále bolí?

Každý organizmus je iný. Neexistuje na to jasné vysvetlenie. Jednoducho je to tak. Možno som aj ja v určitých fázach rehabilitácie pochybil a mohol niektoré veci urobiť inak. Už sa nad tým radšej ani nezamýšľam, pretože nič nezmením. Snažím sa teraz robiť všetko pre to, aby som bol v poriadku a mohol hrať hokej.

Ako celú situáciu zvládate v hlave?