Na Pohode 2020 vystúpi švédska electro-popová ikona Lykke Li

Na Pohode mala vystúpiť v roku 2019, no pre zrušený let a veľkú snahu docestovať iným letom sa tak nestalo

14. jan 2020 o 19:23 TASR

TRENČÍN. Švédka Lykke Li, britskí interpreti Stormzy, Slowthai aj austrálska kapela Parcels prídu na Pohodu 2020. Tá sa uskutoční na trenčianskom letisku od 9. do 11. júla.

O švédsku elektro-popovú Lykke Li sa snažili organizátori prakticky celú uplynulú dekádu. Na Pohode mala vystúpiť v roku 2019, no pre zrušený let a veľkú snahu docestovať iným letom sa tak nestalo, informoval PR riaditeľ festivalu Anton Repka.

Lykke li vydala debutové EP Little Bit v októbri 2007, jej prvý album Youth Novels vyšiel v januári 2008. Na svojom konte má štyri vydané albumy, štvrtý So Sad So Sexy je z júna 2018. Stormzy je 26-ročný londýnsky spevák a raper, no už je dvojnásobným víťazom Brit Awards, dvojnásobným umelcom roka podľa magazínu GQ, či víťazom BBC Music Awards.

Nedávno pritom tohto sympaťáka poznali len fanúšikovia londýnskej grimeovej scény. V júli 2014 vydal EP Dreamers Disease, vo februári 2017 vydal debutový album Gang Signs & Prayer, s ktorým dobyl britský rebríček predajnosti albumov, čo dokázal ako vôbec prvý grimeový umelec v histórii.

V decembri 2019 pridal druhý album Heavy Is the Head, ten sa v rebríčku dostal na prvé miesto. Hviezda britského rapu Slowthai vydal v máji 2019 debutový album Nothing Great About Britain, ktorý sa dostal do top 10 britskej hitparády, The Guardian ho zaradil medzi desať najlepších albumov roka a Slowthai bol za neho nominovaný aj na Mercury Prize.

Podľa portálu Dazed sa na jeho debute predsa nachádza niečo, čo je na Británii skvelé. Tou najväčšou vecou na Británii je kreativita ľudí z nižších sociálnych vrstiev, ktorí čelia politickému útlaku a kontrole.

Austrálska funk-popová kapela Parcels je na scéne od roku 2014, pochádza z Bayron Bay. V októbri 2018 vydali debutový eponymný album, pričom od hudobného týždenníka New Musical Express si vyslúžil päť hviezdičiek.