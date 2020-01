Dobrá správa. Bezúch zostáva v Trenčíne

Juraj Bezúch sa stal hráčom Dukly Trenčín.

14. jan 2020 o 9:40 äTN)

TRENČÍN. Dvadsaťšesťročný útočník začal sezónu v drese HC Košice, kde sa mu však nedarilo. Po 14 zápasoch, v ktorých sa presadil iba raz sa presunul do Trenčína na hosťovanie. To malo trvať do konca prestupového obdobia.

Kluby sa dohodli, že rodák zo Skalice zostane v Trenčíne ďalej.

„Veľmi ma teší, že budem i naďalej vojakom a budem môcť Dukle pomáhať k tomu, aby dosiahla svoj cieľ. Sme skvelá partia a o to viac ma teší, že s týmito ľuďmi môžem hrať i zvyšok sezóny. Urobím všetko pre to, aby sme našim fanúšikom robili len a len radosť a aby mohli byť na nás hrdí,“ povedal Bezúch pre klubový web Dukly Trenčín.