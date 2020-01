Chára odohral tisíci zápas v drese Bostonu

Chárov tisíci zápas v drese Bostonu nebol víťazný, stále je jeden z najlepších v plusových bodoch

14. jan 2020 o 9:29 SITA

BOSTON. Zo štyroch Slovákov, ktorí si zahrali v pondelkových zápasoch NHL, nebodoval ani jeden, ale dvaja si pripísali víťazstvá. Útočník Tomáš Tatar bol pri domácom triumfe Montrealu nad Calgary 2:0 a Richard Pánik pomohol Washingtonu k víťazstvu nad Carolinou s rovnakým výsledkom 2:0.

Boston prehral na ľade Philadelphie 5:6 po samostatných nájazdoch a tisíci zápas Zdena Cháru v drese Bruins teda nebol víťazný. Brankár Bostonu Jaroslav Halák v riadnom hracom čase pustil za svoj chrbát päť pukov z 39 striel, ktoré na neho smerovali. V piatej sérii nájazdov ho ešte prekonal Travis Konecny, čo rozhodlo o víťazstve domácich.

Celkovo má Halák v tejto sezóne na konte 20 zápasov a presnú polovicu víťazných. Kapitán Chára odohral 21:35 min s bilanciou 1 "hit", 1 zablokovaná strela a 2 plusové body.

Práve plusové body sú aj krátko pred 43. narodeninami Chárovou pýchou, má ich v tomto súťažnom ročníku na konte +18. Lepší z celého tímu Bostonu je len útočník Brad Marchand s devätnástimi.

Chára odohral 1529. zápas v základnej časti NHL, z toho tisíci v drese Bostonu. Oblieka si ho od sezóny 2006/2007.

Trenčiansky rodák sa pridal k pätici doterajších "tisíckarov" v drese Bruins. Na čele tohto rebríčka tróni Ray Bourque s 1518 zápasmi, nasledujú Johnny Bucyk s 1436, stále aktívny Patrice Bergeron s 1065, Don Sweeney s 1052 a Wayne Cashman s 1027.

Chára je v tejto spoločnosti jediný, ktorý tisíc zápasov za Boston odohral s kapitánskym "céčkom".

"Je to privilégium a obrovská pocta. Mal som šťastie na skvelých spoluhráčov a tiež výborných trénerov. Vždy si to budem pamätať a tešiť sa z toho. Je toľko ľudí, ktorým by som sa chcel poďakovať. Nie je to častý jav, aby hráči zostávali v jednej organizácii taký dlhý čas a odohrali toľko zápasov.

Ja mám šťastie, že sa mi to podarilo. Je to úžasné," povedal Zdeno Chára ešte pred súbojom s Philadelphiou, cituje ho klubový web hokejového Bostonu. Chára už v tejto sezóne prekonal jeden zápasový míľnik.

Piateho novembra 2019 odohral svoj 1500. zápas v zámorskej profilige a ušiel sa mu vtedy veľký aplauz montrealského publika aj spoluhráčov z Bostonu. Stal sa iba dvadsiatym prvým hokejistom v histórii, ktorý absolvoval v NHL minimálne 1500 zápasov.

Vo Wells Fargo Center vo Philadelphii hráči Bostonu stratili takmer víťazný zápas. V 28. min po góle Davida Krejčího hostia viedli 5:2, ale domáci tromi gólmi vyrovnali na 5:5. Až dva presné zásahy si pripísal obranca Travis Sanheim.

Neskôr v nájazdoch rozhodol už spomenutý Konecny. "Bol to jeden z tých zápasov, v ktorých sme mali dostatočnú prevahu na to, aby sme ho dotiahli do úspešného konca. Nabudúce to musíme zvládnuť pri takomto náskoku," skonštatoval Zdeno Chára po zápase na webe nhl.com. "Veľmi pozitívny zápas pre nás. Presvedčili sme sa, že vieme otočiť zápas aj proti kvalitnému tímu, akým je Boston," podotkol 22-ročný Kanaďan s českými koreňmi Travis Konecny.

Výsledkové sumáre NHL - pondelok:

Montreal - Calgary 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Tomáš Tatar (Montreal) odohral 19:06 min, 2 strely na bránku, 1 "hit"

Washington - Carolina 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Richard Pánik (Washington) odohral 14:26 min, 1 strela, 1 "hit", 1 zablokovaná strela

Philadelphia - Boston 6:5 po sam. nájazdoch (1:2, 3:3, 1:0 - 0:0, 1:0)

Zdeno Chára odohral 21:35 min, 1 "hit", 1 zablokovaná strela, 2 plusové body, Jaroslav Halák (obaja Boston) odchytal 65 minút, 34 zákrokov z 39 striel, úspešnosť 87,2%

New York Rangers - New York Islanders 6:2 (1:1, 2:0, 3:1)

St. Louis - Anaheim 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)