Potápač z Trenčína: Nachádzali sme časti ľudských tiel

Antonín Šimčík z trenčianskeho potápačského klubu Nymfa bol medzi potápačmi, ktorí pod hladinou Zlatých pieskov v mútnej vode zasahovali.

19. jan 2020 o 8:00 Martin Šimovec

Práce komplikovala takmer nulová viditeľnosť. V akcii boli potápači zo Zväzarmu a niekoľkých klubov. Pozostatky mŕtvych tiel nachádzali potápači od stredy až do nedele.

Posledné vyplavené veci sa v jazere našli až v polovici augusta.

Koľko potápačov z Trenčína sa podieľalo v roku 1976 na záchranných prácach po páde lietadla IL-18 na Zlatých pieskoch?

Z Trenčína sme tam boli piati potápači z potápačského klubu Nymfa. My sme boli, keď sa to stalo, vtedy akurát vo Vysokých Tatrách, kde sme robili prieskum tatranských plies. Požiadal nás vtedy o to TANAP. Dostali sme ale telegram, že okamžite potrebujú potápačov na Zlatých pieskoch v Bratislave. Boli sme informovaní, že po nás pošlú helikoptéru.

Súvisiaci článok