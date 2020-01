K posledným živým sa presekával so sekerou

Vtedy 28-ročný letecký mechanik Jaroslav Gaisler z letiska v Bratislave bol pri zrútenom lietadle, ktoré sa postupne ponáralo pod hladinu, prvým mužom z letiska.

19. jan 2020 o 8:00 Martin Šimovec

Nasadol do auta a spolu s ďalším leteckým mechanikom Tiborom Čechom vyrazili k Zlatým pieskom. Neznámy mladý chlapec z brehu ich k lietadlu priviezol na člnku. Podarilo sa im zachrániť posledných štyroch pasažierov. Sekerou vysekali v plechu malý otvor, ktorým začali vyťahovať stonajúcich a doráňaných ľudí. Zo štvorice zachránených jeden zakrátko zomrel.

Boli ste pri havarovanom lietadle úplne prvý. Aj po 43 rokoch sa vám pred očami vybavuje určite každý detail.

Vtedy nebol čas rozmýšľať nad tým, čo sa stalo. Emócie prišli až potom. Keď som si spomenul na to, čo som tam videl. Držalo ma to dlho. Vedel som, že niečo musím urobiť. Príde mi zle, keď si na to spomeniem. V tom momente to ale bolo ako na ceste pri autonehode. Zastavíte a snažíte sa pomôcť. Nech je akákoľvek situácia. Prvotný bol impulz záchrany ľudí.

