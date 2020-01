V Trenčíne otvoril svoje sídlo nový úrad

V poradí druhé vysunuté stále pracovisko Úradu pre verejné obstarávanie bude mať sídlo v budove Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

14. jan 2020 o 6:25 SITA

TRENČÍN. V poradí druhé vysunuté stále pracovisko Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) bude mať sídlo v budove Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Spolu s trenčianskym županom Jaroslavom Baškom ho dnes predpoludním otvoril predseda ÚVO Miroslav Hlivák.

Traja pracovníci kancelárie budú podľa Hliváka pomáhať pri vzdelávaní a metodickom usmerňovaní vyhlasovateľov súťaží a výklade zákona o verejnom obstarávaní.

Súvisiaci článok V Trenčíne spísali ľudia bez domova petíciu Čítajte

Trojica pracovníkov ÚVO bude sídliť na 6. poschodí Úradu TSK a podľa Hliváka sú pripravení metodicky usmerňovať vyhlasovateľov verejných súťaží a posúdiť príslušné dokumenty ešte pred spustením procesu verejného obstarávania.

"Našou snahou je, aby stále pracovisko bolo určené predovšetkým pre najmenších obstarávateľov. Chceme sa zaujímať aj o tieto súťaže, pretože aj pre starostu obce s obmedzeným rozpočtom je dôležité, aby mal správne nastavenú verejnú súťaž a efektívne použil verejné zdroje. Pevne verím, že našou činnosťou prispejeme k tomu, že kvalita verejných súťaží v trenčianskom regióne porastie," vyhlásil predseda ÚVO.

Súvisiaci článok Pri cyklotrase pribudne inteligentná lavička Čítajte

Minulý týždeň otvoril ÚVO svoje stále pracovisko v Banskej Bystrici, v krátkom slede nasleduje otvorenie rovnakých pracovísk v Trenčíne a Prešove.

"O štátnych úradoch a inštitúciách sa často šíria mýty, že sú odtrhnuté od reality. Ja som veľmi rád, že náš úrad ide príkladom v ich búraní. Hneď po nástupe do funkcie som začal so svojimi kolegami otvorenú komunikáciu, začali sme navštevovať regióny, čo nám slúži aj na to, aby sme získali reflexiu na svoju činnosť a na základe spätnej väzby upravovali legislatívu," uviedol pri dnešnom otvorení trenčianskeho pracoviska Hlivák.



ÚVO zriaďuje svoje stále pracoviská v regiónoch v súlade s odporúčaním komisie EÚ z roku 2017 k profesionalizácii verejného obstarávania a v súlade s projektom činnosti úradu a jeho rozvoja.

Po Banskej Bystrici a Trenčíne otvorí ÚVO ešte tento týždeň svoje stále pracovisko v Prešove, podľa Hliváka je jeho ambíciou v priebehu tohto kalendárneho roka otvoriť regionálne kancelárie aj vo zvyšných krajoch.