1. FBC Trenčín: My sme florbal

ŠK 1. FBC Trenčín, najúspešnejší florbalový klub v Trenčíne, s 250 členskou základňou, prezentuje už svoju 15. sezónu trenčiansky florbal na Slovensku.

9. jan 2020 o 11:27 (tn)

TRENČÍN. Extraligoví muži aj juniori sú 4-násobnými Majstrami Slovenskej republiky. Dorastenci dvíhali pohár nad hlavu celkovo 3 – krát a mladší žiaci raz. Hoci ide o amatérsky šport, robí radosť tisícom divákov i hráčov všetkých vekových kategórií. Muži sú lídrami v extralige, juniori si držia skvelú druhú pozíciu v tabuľke a ostatné kategórie sú tiež na prvých miestach. Táto sezóna je pre klub zatiaľ úspešná. Viac o nej, ale aj o tom, že by si florbal zaslúžil väčšiu pozornosti od štátu, médií i sponzorov sme sa porozprávali so športovým riaditeľom ŠK 1. FBC Trenčín Ivanom Piovarčim.

Muži zažívajú skvelú sezónu. Ako ju vnímate?

Pochopiteľne, je to oproti posledným sezónam príjemná zmena, ktorú si zatiaľ užívame. Zároveň si však všetci uvedomujeme, že sme len na začiatku cesty, že treba dohrať na špici základnú časť a potom zlomiť prekliatie prvého kola play off. Musíme ísť od zápasu k zápasu, nevytvárať na seba zbytočný tlak. O titule vôbec nehovoríme, bolo by to škodlivé. Už sme sa na tom popálili. Myslím si, že chlapci to už veľmi dobre chápu.

V čom vidíte hlavnú zmenu oproti minulým sezónam ?

Príčin je viac, ale tie hlavné sú asi tri: Prvou je asi nový tréner, ktorý okrem svojej vysokej odbornosti mal na začiatku aj tú výhodu, že nikoho v klube nepoznal. Chlapci museli spozornieť a pridať. Tou druhou je vhodné doplnenie kádra ako aj výrazný výkonnostný rast našich špičkových juniorov, ktorí dokážu „tvrdiť muziku“ aj v seniorskej súťaži. A tou treťou a veľmi dôležitou je hráčska kabína, ktorá už dokáže sama každému, kto si chce pestovať svoje vlastné ego, sama klepnúť po prstoch. Chlapci, ktorí hrávajú zatiaľ menej, si pomaly začínajú uvedomovať, že chyba nie je v trénerovi, ale v nich samých a potrebujú v tréningu pridať. A tak to musí byť. Ak by to niekto nepochopil, u nás skončí.

Osviežením zostavy sú chlapci z Poľska. Ako sa vám ich podarilo prilákať do tímu?

Samozrejme, prvé tipy a kontakty prebehli cez trénera Holovku. Využili sme skutočnosť, že je zároveň aj trénerom poľskej reprezentácie. Tým sme mali z jeho strany zaručené, že sú to bezkonfliktní chlapci so zodpovedajúcou výkonnosťou. Najdôležitejšie však bolo, že klub dokázal maximálnou snahou vytvoriť vhodné podmienky pre ich pôsobenie u nás. A keďže sú mladí a ambiciózni, samozrejme u nich zavážilo, že budú hrať kvalitnejšiu súťaž, mať lepšie tréningové podmienky a budú na očiach reprezentačnému trénerovi.

Máte toho veľa za sebou a určite máte nejaké vízie. Aké to sú?

Z vlastnej skúsenosti viem, že na Slovensku je v športe, a najmä v tom amatérskom, o nejakých dlhodobých víziách ťažko hovoriť. Nový Zákon o športe priniesol len rozčarovanie a ďalšiu administratívu navyše. Navyše o florbale stále hovoríme, že je to neolympijský šport, ale nik si nevšíma, že ani tie olympijské sa s výnimkou hokeja na olympiádu neprebojujú. Tak aký je tu rozdiel ? A v čom je chyba ? V Čechách ihneď pochopili, aký je florbal perspektívny a atraktívny šport. Je ho plno v televízii, v tlači. A u nás ? Keď chceme mať uverejnené v Denníku Šport výsledky a tabuľku najvyššej súťaže, musíme si to zaplatiť. A o televíznych prenosoch môžeme iba snívať.

Z pohľadu rozvoja úrovne slovenského florbalu by bolo potrebné zaviesť aspoň celoštátnu súťaž dorastencov. V regionálnych súťažiach sú veľké výkonnostné rozdiely a také zápasy neprinášajú nič pozitívne pre víťazov ani pre porazených. Snažil som sa to presadiť, venoval som tomu dosť energie, ale z dôvodu obmedzených finančných prostriedkov sa toho každý bojí ...

Mládežnícke tímy 1. FBC Trenčín patria medzi to najlepšie, čo slovenský florbal ponúka. Ako hodnotíte ostatný rok?

Od môjho príchodu do klubu som sa snažil nastaviť systém, ktorý som si priniesol z hokeja. Čím viac tréningov, pravidelnosť, posúvanie talentov do vyššej vekovej kategórie a výchova vlastných hráčov pre extraligové A-mužstvo. V tomto roku to začína prinášať svoje ovocie. Víťazstvá v mládežníckych regionálnych súťažiach považujeme za samozrejmosť, medaily na Majstrovstvách Slovenska za úspech a nad všetkým v minulej sezóne vyčnieva vlaňajší majstrovský titul našich dorastencov. To je záruka, že aj v budúcnosti bude naše „áčko“ fungovať. V klube sa snažíme raziť cestu, aby jadro extraligového tímu tvorili hráči, ktorí prešli mládežníckymi kategóriami v našom klube. A to, že tu hrajú teraz traja Poliaci, nech Vás nemýli. Výnimky musia v tomto smere existovať vždy, ale budeme to stabilne držať pevne v limite. Vlastní odchovanci sú a budú v našom klube vždy prioritou. Na tomto mieste je však potrebné poďakovať všetkým trénerom a ich asistentom, ktorí sa na výkonnostnom raste mladých hráčov aktívne podieľajú.

Čím je florbal pre mladú generáciu lákavým?

Svojou dynamikou, dramatickosťou, jednoduchými pravidlami a veľkým množstvom gólov. A pre rodičov minimálnymi nákladmi a minimálnym množstvom vážnych zranení. Kto má vzťah ku kolektívnym športom, toho zaručene chytí.

Ako veľmi je náročné presadiť sa v záujme mladých športovcov v konkurencii hokeja a futbalu?

V tomto si nesťažujeme, klub má už vyše 250 členov a z toho je určite okolo dvesto hráčov mládežníckych kategórií. Rodičia už chápu, že je to bezpečné, lacné a netrápia nás rozbahnené ihriská, zima alebo nekvalitný ľad. Hráči, ktorí majú vôľu presadiť sa, majú možnosť tréningov až štyrikrát týždenne. Pre rodičov je to zároveň istota, že ich deti nebudú mať čas vymýšľať hlúposti. Už pri nábore hráčov rodičov upozorňujeme, že nie sme krúžok a kto chce chodiť raz týždenne, nech ostane doma alebo ide niekam inam. Florbal musí byť v poradí dôležitosti hneď na druhom mieste za školskými povinnosťami. Pred začiatkom tejto sezóny sme zaznamenali počas náboru absolútny rekord, keď sa nám prihlásilo 45 nových adeptov. Nie všetci síce pokračujú, ale ďalší v priebehu sezóny prichádzajú a všetci ďalší majú dvere otvorené. Jedinou podmienkou je mať chuť pravidelne trénovať.

Aká je spolupráca klubu s rodičmi ?

Z môjho pohľadu veľmi dobrá. Mnohí pomáhajú pri doprave na zápasy mládežníckych kategórií, ale najmä vytvárajú veľmi dobrú atmosféru v hľadisku. Väčšina z nich pochopila, že keď chce ich dieťa napredovať, musí trénovať pravidelne, preto napríklad zákazy florbalu kvôli zhoršeniu školských výsledkov sú ojedinelé, trestať sa dá aj iným spôsobom. Niekoľkí z rodičov si už urobili aj trénerskú licenciu a pôsobia ako asistenti trénerov. Naopak, nemáme radi takých, ktorí majú snahu komunikovať s trénermi o zaradení ich dieťaťa do určitej formácie, vyčítať mu jeho miesto v zostave alebo hodnotiť úroveň jeho výkonnosti. Tých je ale, našťastie, naozaj málo a všetci tréneri majú jasné pokyny na túto tému s nimi vôbec nekomunikovať.

A čo záujem fanúšikov? Neobjedli sa ešte florbalu?

Na začiatku sezóny to bolo s návštevnosťou slabšie, naše nepresvedčivé výsledky z minulosti spôsobili určitý pokles. Postupne sa to však dvíha, na mestskom derby bolo dokonca vyše 800 divákov, a aj na niektorých ďalších sa už návšteva prehupla cez tri stovky. Osobne si myslím, že v Trenčíne nám v tomto žiadny šport okrem futbalu a hokeja nemôže konkurovať. Vstup na naše zápasy je počas základnej časti voľný, možno aj to zohráva pozitívnu úlohu.

Inak, som presvedčený, že florbal dokáže chytiť každého, kto sa mu chce trošku bližšie priblížiť. Presvedčil som sa o tom na vlastnej koži. Preto pozývam všetkých, príďte sa po vianočných sviatkoch aj vy pozrieť na florbal a presvedčiť sa, aký je zaujímavý! V piatok 10. januára o 19,00 h nastúpime v našej hale v považskom derby proti nováčikovi súťaže FBK Púchov, srdečne pozývame aj tých, ktorí florbal na vlastné oči ešte nevideli.

Na záver mi dovoľte, aby som sa z tohto miesta poďakoval v mene klubu všetkým rodičom, našim divákom a všetkým priaznivcom florbalu. Všetci im želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov a pevné zdravie v novom roku. Prosíme, venujte nám svoju priazeň aj naďalej, chceli by sme sa s Vami vídať a opierať sa o Vás aj v budúcom období.