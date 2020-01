V Trenčíne spísali ľudia bez domova petíciu

Bezdomovci nemôžu byť v nocľahárni non-stop.

9. jan 2020 o 6:56 Andrej Luprich

TRENČÍN. Ľudia bez domova z Trenčína spísali petíciu, nepáči sa im, že mesto zmenilo prevádzku nocľahárne a denného stacionára.

Bezdomovci nemôžu byť v nocľahárni non-stop, priestory musia každý deň opúšťať na niekoľko hodín, cez sviatky a víkendy musia byť mimo budovy celé dni.

Prevádzka nocľahárne na Nešporovej ulici v Trenčíne je celoročne otvorená v čase od 19.00 do 7.00 hodiny, nízkoprahové denné centrum funguje len cez pracovné dni od 9.00 hodiny do 16.00 hodiny, v piatky len do 14. hodiny.

Bezdomovci tak musia priestory opustiť každé ráno o siedmej, vrátiť sa môžu o deviatej, popoludní odchádzajú z domu po uzatvorení denného centra, vracajú sa večer o 19.00 do nocľahárne.

Najťažšie to majú najmä chorí a imobilní ľudia bez domova počas víkendov, voľných dní a sviatkov, vtedy sú prakticky celé dni na ulici, do nocľahárne ich pustia až o 19. hodine večer.