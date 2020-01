Švec: Ak by sa Majdan ozval, som ochotný to hodiť za hlavu

Do Dukly prišiel v roku 2013 ako junior z Dubnice nad Váhom. Nenápadný a pracovitý hokejista sa postupom vypracoval na jednu zo stálic v základnej zostave tipsportligového Trenčína.

4. jan 2020 o 7:50 Martin Jurčo

Je hokej súčasťou vašej rodiny?

Nikto ho nehrával. Dostal som sa k nemu náhodou. Cez spolužiaka zo základnej školy. Dubnica práve robila nábor do hokejovej triedy. Vyskúšal som ho a bavil ma.

Rodičia brali hokej zo začiatku akoby som hral futbal za Trenčiansku Teplú. Podporovali ma a do ničoho netlačili. Ak by som skončil, brali by to bez problémov.

Nie ste trenčianskym odchovancom. Kedy ste prestúpili do Dukly?

Keď som skončil dorastenecký vek. V Dubnici nebola juniorka a prišla ponuka z Trenčína. Nemal som nad čím váhať.

Napísali sme

Napísali sme Hokeja by som sa vzdala iba pre muža, hovorí Janka Danková Čítajte

Dukla bola továrňou na medaily v mládežníckych kategóriách. Ktorí chlapci získavali cenné kovy s vami?

Zo súčasného tímu Matúš Holenda, Boris Sádecký a Michal Hlinka. Nemôžem zabudnúť ani na Dominika Nováka a Briestenského. Kus hokejovej kariéry som zažil aj s Denisom Hudecom či Patrikom Koyšom. Chvíľku som si zahral aj s Petrom Čerešňákom.

Snom malých a mladých hokejistov je NHL. Platilo to aj vo vašom prípade?

Nikdy som sa nad ňou príliš nezamýšľal. Hokej ma bavil. Chcel som sa v ňom posúvať, ale až tak vysoko som nevzhliadal.

Napísali sme

Napísali sme Štvrtá liga v Častkovciach nebol krok späť, hovorí Peter Sládek Čítajte

V Dukle pôsobíte šesť rokov. Ste v klube spokojný?