Výborný hokej v Trenčíne, Dukla na majstra nestačila

Trenčania s Banskou Bystricou prehrali.

30. dec 2019 o 18:49 TASR

Trenčín – Ban. Bystrica 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Úvodné minúty priniesli aktivitu na strane Banskej Bystrice. Tá niekoľko náznakov šancí nedokázala využiť a postupom času sa k slovu dostali aj domáci hráči. V 10. minúte pristavil Balán puk pre Lapšanského, no Beskorowaneho nedokázal prekonať. O dve minúty neskôr pri prečíslení neuspel Valach. Barani šli do vedenia v 13. minúte. Po vyhranom vhadzovaní Hohmann posunul puk na Hickmotta, ktorý spoza brániaceho hráča poslal puk za Valentov chrbát. O tri minúty neskôr mohol Hohmann pridať druhý úspech Banskobystričanov, no puk mu nesadil. V samom závere úvodnej dvadsaťminútovky mal vyrovnanie na hokejke Bezúch, avšak brankára z medzikružia nedokázal prestreliť.

V prostrednej tretine mal zápas vysokú úroveň a diváci sa mali na čo pozerať. Úvod druhej časti poznačili dve vylúčenia, no ani jeden tím si nedokázal vypracovať vyloženú gólovú šancu. Až v 29. minúte McCormack našiel medzi kruhmi Bezúcha, ale ten neprestrelil brankára. Na opačnej strane Hickmottovu strelu zastavila žŕdka. V polovici stretnutia mala Dukla na hokejke vyrovnanie. Zakončenie McCormacka a následne ani Bezúcha v sieti neskončili. Dukla vyrovnala v 34. minúte. Odrazenú puk sa dostal k Valachovi, ktorý osamotený trafil ideálne okolo vyrážačky gólmana. O minútu však barani znova viedli. Pri vylúčení Bartoviča sa na dvakrát presadil Hickmott. V závere Mlynarovič dokorčuľoval voľný puk a popod chrániče Valenta poslal hostí do dvojgólového vedenia.

V záverečnej tretine sa domáci snažili dostať späť do zápasu. Pozorná defenzívna hra Banskobystričanov im v tom však dobre bránila. V závere stretnutia putoval na trestnú lavicu Brejčák. Jeho vylúčenie podporili Trenčania odvolaním brankára. V 58. minúte tvrdú strelu od modrej čiary v podaní Starostu tečoval Sojčík do siete. Napriek snahe sa už Dukle vyrovnať nepodarilo.

Góly: 34. Valach (Alderson, Hecl), 58. Sojčík (Starosta, McCormack) - 13. Hickmott (Hohmann, Southorn), 35. Hickmott (Hohmann, Southorn), 40. Mlynarovič (Gabor, Petrinec)

vylúčení na 2 min: 3:5 + 10 min Bartovič (vrazenie na mantinel), presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Baluška, Štefík – J.Konc ml., D.Konc ml., 5051 divákov.

TRENČÍN: Valent - Starosta, McCormack, Štach, Bokroš, Kajínek, A.Dúžek, Janík – Bezúch, Mikyska, Alderson – Hecl, Valach, Bartovič – Lapšanský, Balán, Sojčík – Maniaček, Ferényi, Deneš – J.Haščák

BAN. BYSTRICA: Beskorowany – Southorn, Mihálik, Cardwell, Nemčík, J.Brejčák, Petrinec, Sarvaš, Kobolka – Hohmann, Hickmott, Jääskaläinen – Lamper, Bubela, Hrnka – Gabor, Mlynarovič, Šille – Fafrák, Sojka, Mesaroš