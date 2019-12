Dukla dvakrát viedla, no v Mikuláši nebodovala

Dukla nedokázala pod Tatrami bodovať.

26. dec 2019 o 19:40 TASR

MHk 32 Liptovský Mikuláš - Dukla Trenčín 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Hostia sa dostali do vedenia v 5. minúte, keď v presilovke Štachovo nahodenie na bránu šikovne tečoval Valach. Liptáci mohli inkasovať aj v 8. minúte, ale brankár Zalivin spoluhráčov pri nájazde podržal. Domáci v 12. minúte využili rýchlo presilovú hru vďaka teču Krišku - 1:1. Trenčín mohol opäť skórovať v 14. minúte, ale nájazd Mikysku zlikvidoval Zalivin. Dukle to už vyšlo v 26. minúte, keď Bezúch v presilovke dorazil puk do siete. Domácim sa podarilo využiť stratu puku Trenčanov v 34. minúte a Piatka predviedol presné zakončenie - 2:2.

V tretej tretine v 50. minúte trafil hosťujúci Alderson tyčku. Dukla pykala v 54. minúte, keď Richard Huna pred bránkou tečoval nahodený puk a ten zapadol za Tomekov chrbát. V závere Trenčín odvolal brankára, ale faul Aldersona mu zmaril nádej na vyrovnanie. Domáci ešte využili presilovku a upravili na konečných 4:2. Tri body tak získal posledný tím tabuľky.

Góly: 12. Kriška (Kurali, Kramár), 34. Piatka, 54. Ri. Huna (Mezovský, Droppa), 60. Petran (Piatka, Sukeľ) - 5. Valach (Štach, Bartovič), 26. Bezúch

Rozhodovali: Snášel, Juhász - Durmis, Soltész, vylúčení: 8:7, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 1850 divákov

Liptovský Mikuláš: Zalivin - Kramár, Kurali, Petran, Nemec, Mezovský, Roman, Smutný, Droppa - Sukeľ, Piatka, Kriška - Vybíral, Oško, Ru. Huna - Ri. Huna, Ró. Huna, Surový - Lištiak, Uhrík, Haluška

Trenčín: Tomek - Starosta, McCormack, Štach, Bokroš, Kajínek, Sládok, Dúžek, Maniaček - Bezúch, Mikyska, Alderson - Hecl, Valach, Bartovič - Lapšanský, Balán, Sojčík - Deneš, Hlinka, Chromiak