V Trenčíne je viac bicyklov ako áut, ukázal dopravný prieskum

Štvrtina trenčianskych domácností sa zaobíde bez automobilu.

26. dec 2019 o 14:54 SITA

TRENČÍN. Štvrtina trenčianskych domácností sa zaobíde bez automobilu. Vyplýva to z prvých výsledkov prieskumu dopravného správania uskutočneného v rámci príprav Plánu udržateľnej mestskej mobility. Podľa hovorkyne Trenčína Eriky Ságovej pripravovaný dokument navrhne podobu dopravy v meste a jeho okolí na niekoľko desaťročí. Prieskum sa venoval aj cyklistickej doprave a jeho výsledky ukazujú, že bicyklov je v krajskom meste viac ako automobilov.

Súvisiaci článok Mesto Trenčín chce na budúci rok začať rekonštruovať kultúrne centrum Hviezda Čítajte

Mesto Trenčín by chcelo v spolupráci s Centrom dopravného výskumu v Brne do konca budúceho roka pripraviť Plán udržateľnej mestskej mobility. „Pripravovaný dokument by mal zorganizovať dopravu tak, aby zodpovedala potrebám obyvateľov, bola bezpečnejšia, neobťažovala hlukom a emisiami a nezaťažovala životné prostredie,“ priblížila predstavy trenčianskej radnice Ságová.



Súčasťou prípravy plánu mobility bol prieskum dopravného správania, do ktorého sa zapojilo 910 domácností z Trenčína a blízkeho okolia. Z už spracovaných výsledkov vyplýva, že 56 percent trenčianskych domácností disponuje jedným automobilom, necelá pätina má k dispozícii dve a viac áut a bez auta sa zaobíde štvrtina domácností.

„V štrnástich okolitých obciach, ktoré boli do prieskumu tiež zapojené, je vybavenosť automobilmi ešte väčšia. Jedno auto užíva presne polovica tamojších domácností, na dvoch a viac vozidlách jazdí dokonca tretina domácností. Na jednu domácnosť pripadá v priemere 1,24 osobného vozidla,“ konkretizovala výsledky prieskumu Ságová.



Prieskum sa zameral aj na množstvo bicyklov, jedného z dôležitých dopravných prostriedkov z hľadiska udržateľnej mestskej mobility. Napriek tomu, že celkový počet bicyklov prevyšuje počet áut, v priemere 45 percent trenčianskych domácností nevlastní ani jeden bicykel.