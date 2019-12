Dukla v predvianočnom kole porazila Miškovec

Trenčania si bez problémov poradili s maďarským súperom.

20. dec 2019 o 20:32 TASR

Trenčín – Miškovec 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Domáci tím začal aktívne. K tomu mu výrazne pomohli dve rýchle vylúčenia hosťujúcich hráčov, pričom Göz dostal za napadnutie päťminútový trest a do konca zápasu. Počas dlhej presilovej hry však Trenčania nastrelili konštrukciu bránky po zakončení Sádeckého. Minútu pred koncom početnej výhody napriahol Alderson a puk prešiel pomedzi chrániče do Rajnovej siete. O päť minút neskôr nahodil puk od modrej čiary Kajínek. Šikovne ho tečoval Sádecký a Rajna bol druhý raz bez šance. Prvá tretina priniesla svižný hokej. O niečo navrch v nej mali zverenci trénera Jána Pardavého, čo aj potvrdili dvoma presnými zásahmi. V jej samom závere pridal v presilovej hre tretí gól Sojčík, keď tečoval McCormackovu strelu z pravého kruhu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Duda s Pikusovou sú majstri sveta Čítajte

Ideálny vstup zaznamenala Dukla do prostrednej tretiny. Už 34 sekundách Valach prihral Aldersonovi a ten strelou z voleja pridal štvrtý úspech Trenčanov. Zápas sa nasledujúce minúty niesli v znamení exhibičného hokeja, akoby už o všetkom bolo rozhodnuté. Trenčania udávali tempo a hostia sa snažili vyčkávať na brejkové situácie. V polovici stretnutia mal prvý gól Miškovca na hokejke P. Kiss. Jeho tvrdá strela sa obtrela o konštrukciu bránky. V 36. min sa uvoľnil Chromiak. Prihral do tandemu Lapšanskému, ale jeho pokus nebol úspešný. V tej istej minúte mal výhodu trestného strieľania Sádecký, no blafák do forhendu mu nevyšiel. V 37. minúte neskončila v sieti ani prudká strela od Vasa, ktorá sa obtrela o žŕdku. V priebehu pár sekúnd sa podobný scenár v podaní maďarského tímu zopakoval ešte dvakrát. V samom závere druhej tretiny neuspeli Trenčania pri trestnom strieľaní opäť. Tento raz neskóroval Lapšanský.

Dukla začala záverečnú tretinu aktívne. Sojčík nenašiel medzieru v postavení brankára Rajnu. Následne v prečíslení neuspel Chromiak, ktorý sa sľubnej šance „zľakol“. V 48. minúte mal piaty gól na Trenčanov na hokejke Valach, ale nepretlačil betón Rajnu. V záverečnej desaťminútovke nastrelil konštrukciu bránky aj Alderson. Šesť minút pred koncom sa uvoľnil Hecl, nakorčuľoval si na os klziska a nad lapačku brankára pridal piaty gól Trenčína. O minútu neskôr chybovala obrana domácich a puk do odkrytej časti bránky poslal Beach.

Góly: 7. Alderson (McCormack, Lapšanský), 12. Sádecký (Kajínek), 20. Sojčík (McCormack, Mikyska), 21. Alderson (Valach), 54. Hecl (Sádecký) – 55. Beach (P. Kiss, Galanisz). Vylúčení na 2 min: 4:5, 5 + DKZ Göz (napadnutie), presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

Rozhodovali: Adamec, Snášel – J.Konc ml., D.Konc ml., 2280 divákov

TRENČÍN: Tomek – Starosta, McCormack, Štach, Bokroš, Kajínek, Sládok, A.Dúžek – Valach, Mikyska, Alderson – Hecl, Sádecký, Bartovič – Lapšanský, Balán, Sojčík – Bezúch, Ferényi, Chromiak – Maniaček

MIŠKOVEC: Rajna – Vandane, Vojtkó, Dudas, Göz, D.Kiss, Szirányi – Reszegh, Vas, Beauviller – D.Rodman, St.Pierre, Beach – P.Kiss, Galanisz, Miskolczi – Farkas