Vinník nehody ušiel, polícia žiada o pomoc

Z miesta nehody, ktorá sa stala na príjazdovej vetve diaľnice, vinník ušiel.

19. dec 2019 o 15:38 Bernadetta Pitoňáková

TRENČÍN. Diaľniční policajti z Trenčína vykonávajú objasňovanie dopravnej nehody, ktorá sa stala. 4.decembra v čase asi o 20.15 hodine v príjazdovej vetve diaľnice D1 v smere z Bratislavskej ulice v Trenčíne na diaľnicu D1.

„ K dopravnej nehode malo dôjsť, keď doposiaľ nezistený vodič jazdiaci na doposiaľ nezistenom osobnom aute pravdepodobne tmavo modrej farby po príjazdovej vetve diaľnice D1 smerom z ulice Bratislavskej na diaľnicu D1," informoval Pavol Kudlička, krajský policajný hovorca z Trenčína. Dodal, že pri prechádzaní do priebežného jazdného pruhu diaľničného privádzača narazil do pravej prednej časti vozidla Fiat Ducato. Následne bolo Fiat Ducato po náraze odrazilo cez protismernú časť vozovky. „P rednou časťou narozilo do kovových zvodidiel privádzača," spresnil Kudlička.

Vodič nestotožneného osobného motorového vozidla po náraze nezotrval na mieste zrážky, ale odišiel smerom na diaľnicu D1 na doposiaľ nezistené miesto.

„ Svedkovia, ktorí by mohli poskytnúť akékoľvek informácie k uvedenej dopravnej nehode sa môžu prihlásiť osobne alebo telefonicky na Diaľničnom oddelení Policajného zboru v Trenčíne, ulica Na Vinohrady V/1023, telefónne číslo 096120 2555, prípadne aj anonymne na známom telefónnom čísle 158. Taktiež mám môžete podať informácie aj na facebookovej stránke Policajného zboru formou súkromnej správy," tlmočil žiadosť o pomoc od polície Kudlička.