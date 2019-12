Mesto Trenčín chce na budúci rok začať rekonštruovať kultúrne centrum Hviezda

Mesto Trenčín chce v budúcom roku začať s rekonštrukciou kultúrneho centra Hviezda.

25. dec 2019 o 5:15 TASR

Podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške osem miliónov eur, na spolufinancovaní sa mesto bude podieľať sumou 400-tisíc eur.

Podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka mesto v prípade schválenia eurofondov zrekonštruuje budovu a interiér vybaví modernou technikou.

"Trenčín je jedno z mála miest a možno jediné, ktoré je z môjho pohľadu absolútne pripravené na čerpanie financií z výzvy na kultúrno-kreatívne centrum. Podali sme projekt už aj s právoplatným stavebným povolením. Už dnes sme pripravení na rekonštrukciu exteriéru i interiéru Hviezdy," povedal Rybníček.

V novom priestore Hviezdy sa plánuje poskytovanie aspoň troch špecifických služieb kreatívneho centra. V Otvorenej pracovnej dielni sa môžu rozvíjať odvetvia kreatívneho priemyslu ako dizajn, architektúra, reklama. V Otvorenom inovačnom ateliéri pôjde o rozvoj kultúrneho dedičstva, vizuálneho, scénického umenia, ale aj umeleckého vzdelávania.

Okrem toho počítajú i s podporou kreatívnej tvorby cez rôzne propagačné aktivity, či už výstavno-prezentačné činnosti nekomerčného charakteru alebo konferencie, workshopy, prehliadky a podobne.

Kreatívne centrum bude mať viaceré typy priestorov s vybavením. Tie si budú môcť prenajímať rôzne subjekty na svoje aktivity i široká verejnosť.

Ak mesto so žiadosťou uspeje a prípravný proces pôjde bez problémov, práce by sa mohli začať v septembri 2020. V tom prípade by mali byť ukončené v auguste 2022.

Hviezda je jedinečným kultúrnym stánkom v Trenčíne. Jej prevádzka sa začala v roku 1940. V roku 2009 sa stala národnou kultúrnou pamiatkou.